HomeKit komplett zurücksetzen: Apples „geheimer“ Schalter

Bewerkstelligt wird dies über ein Geräteprofil, das nach dem Download bei Apple wie von den Beta-Profilen für iOS bekannt über die Systemeinstellungen bereitgestellt wird und vom Benutzer aktiv installiert werden muss. In der Folge wird in den HomeKit-Einstellungen des Betriebssystems der Schalter „Konfiguration zurücksetzen“ sichtbar, der dann für 24 Stunden verfügbar ist und mit dessen Hilfe man sämtliche vorhandenen HomeKit-Einstellungen vollständig entfernen kann.

Apples virtuelle Notbremse für HomeKit kommt dem zufolge nur dann zum Einsatz, wenn sämtliche anderen Versuche zur Problemlösung fehlgeschlagen sind. Der Schalter setzt nicht nur sämtliche mit HomeKit verbundenen Voreinstellungen und Verbindungen geräteübergreifend zurück, sondern entfernt auch alle noch so kleinen sonstigen Überbleibsel einer vorhandenen Konfiguration. Anschließend sollte sich HomeKit im Urzustand befinden und erwartet dementsprechend eine vollständig neue Installation. Ihr verliert also auch eventuell eingerichtete Automatisierungen und müsst alle vorhandenen Geräte neu mit Apple Home verbinden.

Apple hat eine Option zum vollständigen Zurücksetzen der HomeKit-Konfiguration in der Hinterhand. Der entsprechende Schalter lässt sich normalerweise nur in Verbindung mit einer Support-Anfrage beim Hersteller aktivieren und soll quasi als letzte Option dann helfen, wenn sich für vorhandene Probleme im Zusammenhang mit Apples Smarthome-Integration keine Lösung finden lässt.

