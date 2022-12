Direkto: Kompass-App mit Navi-Funktion unterstützt Live-Aktivitäten

Eine kleine Anmerkungen noch zu der Anzeige der Live-Aktivitäten: Wenn ihr den Kompass in der „Dynamischen Insel“ am oberen Bildschirmrand sehen wollt, müsst dies jeweils manuell aktivieren, indem ihr in der Direkto-App in der Bildschirmmitte auf das Uhr-Symbol tippt.

Die mit der App aufgezeichneten Routen lassen sich im GPX- oder KML-Format auch an andere Anwendungen übergeben. Ebenso kann Direkto in diesem Format gelieferte Routen verarbeiten und anzeigen. Die Hauptfunktion der App bleibt dabei allerdings stets der Kompass, wobei vorhandene Routen zur besseren Orientierung auf der hinterlegten Karte angezeigt werden können.

