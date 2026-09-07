Gute App-Updates: Poolsuite CarPlay, Übersetzungen und schnelle Scans

Mehrere iPhone-Apps, die wir in der Vergangenheit bereits vorgestellt haben, sind in den zurückliegenden Tagen mit neuen Versionen im App Store erschienen. Poolsuite erweitert sein Retro-Radio deutlich, Google verbessert die Live-Übersetzung und Scanem spricht inzwischen auch Deutsch. Bei Freeciv fällt die Aktualisierung kleiner aus.

Poolsuite fährt jetzt bei CarPlay mit

Poolsuite, das früher noch Poolside FM hieß, erhält mit Version 2.5 eine größere Erweiterung. Nachdem die App zuletzt bereits ein neues Design, zusätzliche Kanäle und Mixtapes bekommen hatte, folgt nun die Unterstützung für CarPlay. Sender und Mixtapes lassen sich damit direkt über das Display im Fahrzeug auswählen und steuern.

Neu ist außerdem „Poolsuite ON-AIR“, ein rund um die Uhr laufender Radiosender mit mehreren hundert zusätzlichen Titeln. Der Stream wird zugleich zum neuen Standardkanal. Über ein Pinselsymbol lässt sich zudem die Farbgestaltung der Anwendung verändern.

Google Übersetzer erweitert den Live-Modus

Google ergänzt die Live-Übersetzung seiner Übersetzer-App um zwei Funktionen. Auf dem iPhone kann die übersetzte Sprache nun über den Telefonhörer ausgegeben werden. Wer unterwegs keine Kopfhörer zur Hand hat, muss Gespräche damit nicht mehr zwangsläufig über den Lautsprecher wiedergeben.

Zudem kündigt Google Live-Übersetzungen im Hintergrund an. Diese sollen weiterlaufen können, während andere Apps verwendet werden oder der Bildschirm gesperrt ist. Auf Android steht die Funktion bereits bereit, die iOS-Unterstützung soll folgen. Unterstützt werden weiterhin mehr als 70 Sprachen. Sprachübungen und erweiterte Gesprächsfunktionen hatte Google bereits zuvor ergänzt.

Scanem spricht jetzt auch Deutsch

Der kostenlose Dokumentenscanner Scanem, den wir noch unter seinem früheren Namen Scanit vorgestellt haben, erweitert mit Version 1.0.14 seine Sprachunterstützung. Zehn neue Sprachen kommen hinzu, darunter Deutsch.

Beim Speichern in der Dateien-App lässt sich außerdem festlegen, welcher Ordner zuerst geöffnet wird. Am Grundkonzept ändert sich nichts. Scans werden lokal auf dem iPhone verarbeitet, sämtliche Funktionen bleiben kostenlos. Abos, Bezahlschranken und Wasserzeichen gibt es weiterhin nicht.

Freeciv meldet sich mit Wartungsupdate

Freeciv Go ist die mobile Ausgabe des freien Strategiespiels Freeciv und orientiert sich deutlich am Spielprinzip der Civilization-Reihe. Spieler führen eine eigene Zivilisation, gründen Städte, entwickeln Technologien und konkurrieren militärisch oder wirtschaftlich mit anderen Nationen. Das Open-Source-Projekt wird von einer internationalen Entwicklergemeinschaft gepflegt und lässt sich sowohl gegen Computergegner als auch im Mehrspielermodus nutzen.

Mit Version 26.9.3 erhält die App nun ihr erstes Update in diesem Jahr. Die Aktualisierung fällt allerdings klein aus und beschränkt sich laut Änderungsnotizen auf Verbesserungen der Stabilität. Bereits im Dezember hatte ein Wartungsupdate kleinere Fehler in der Oberfläche behoben und Verbesserungen bei den Bedienungshilfen gebracht.