Apple-Transparenzbericht: Deutsche Steuer-Behörden fragen oft an

Apple hat seinen Transparenzbericht für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht. Die Übersicht erfasst Anfragen von Behörden weltweit zwischen Juli und Dezember und schlüsselt diese inzwischen in zahlreiche Kategorien auf. Deutschland taucht dabei erneut mit vergleichsweise hohen Fallzahlen auf.

Allein zu konkreten Geräten gingen aus Deutschland 8.904 Anfragen ein. Sie bezogen sich auf insgesamt 22.420 iPhones, Macs oder andere Geräte. Apple stellte bei 4.080 dieser Anfragen Daten bereit, entsprechend einer Quote von 46 Prozent.

Auffällig ist dabei Apples eigene Einordnung der deutschen Zahlen. Das Unternehmen nennt Steuerermittlungen als Hauptgrund für die hohe Zahl der in den Geräteanfragen aufgeführten Geräte. Die 22.420 erfassten Geräte stehen damit offenbar nicht allein für klassische Fälle wie Diebstahl oder Betrug, sondern zu einem erheblichen Teil auch für Ermittlungen der Finanzbehörden.

Dass deutsche Behörden regelmäßig besonders häufig bei Apple anklopfen, ist nicht neu. Schon frühere Transparenzberichte zeigten hohe Werte. Ein direkter Vergleich über mehrere Jahre ist allerdings nur eingeschränkt sinnvoll, weil Apple die Anfragen heute deutlich feiner nach ihrem Gegenstand aufschlüsselt.

3.121 Anfragen zu Apple-Konten

Sensibler sind die Anfragen zu Apple-Accounts. Deutschland kommt hier auf 3.121 Behördenersuchen zu 3.959 Konten. Apple widersprach 215 Anfragen zumindest teilweise oder lehnte sie vollständig ab. In 2.452 Fällen wurden ausschließlich Daten wie Account-, Verbindungs- oder Transaktionsinformationen herausgegeben. Nur zwei Anfragen führten zur Bereitstellung von Inhaltsdaten. Dazu können gespeicherte Fotos, E-Mails, Geräte-Backups, Kontakte oder Kalender gehören.

Hinzu kommen 1.224 Anfragen zu finanziellen Kennungen wie Kredit- oder Geschenkkartennummern. Apple lieferte hier bei 724 Ersuchen Daten. Außerdem baten deutsche Behörden in 81 Fällen darum, Daten zu insgesamt 162 Konten vorübergehend zu sichern. Bei 134 Konten kam Apple dem nach.

Push-Abfragen bleiben in Deutschland selten

Gesondert weist Apple inzwischen auch Anfragen zu Push-Tokens aus. Diese können dabei helfen, ein von einer App verwendetes Benachrichtigungs-Token einem Apple-Konto zuzuordnen. Die Möglichkeit einer solchen Überwachung über Push-Daten war Ende 2023 öffentlich geworden.

Überwachung per Push-Nachricht: Apple präzisiert Mitwirken

Für Deutschland nennt Apple im aktuellen Bericht lediglich fünf Anfragen zu insgesamt 23 Push-Tokens. Daten stellte das Unternehmen in keinem dieser Fälle bereit. Deutlich häufiger sind Notfallanfragen: 135 gingen im Halbjahr aus Deutschland ein, bei 111 davon übermittelte Apple Daten. Solche Ersuchen sind für Situationen vorgesehen, in denen eine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben angenommen wird.