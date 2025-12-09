iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 964 Artikel

Für die Mac-App das erste Update seit 3 Jahren

Freeciv Go für iPhone: Update für freies Aufbaustrategiespiel
Mit der Version 25.12.7 meldet sich das für iPhone und Mac erhältliche Spiel Freeciv Go mit einem Update zurück. Die Aktualisierung behebt kleinere Fehler in der Benutzeroberfläche und bringt Verbesserungen bei der Bedienungshilfe.

Freeciv Iphone

Inhaltlich bleibt das Spiel unverändert, technisch wird es jedoch wieder auf den aktuellen Stand gebracht.

Strategieklassiker im Open-Source-Gewand

Freeciv Go ist ein rundenbasiertes Aufbaustrategiespiel für iPhone und iPad, das sich in Spielprinzip und Struktur klar an der bekannten Civilization-Reihe orientiert. Die Grundlage bildet das freie Freeciv-Projekt, das auch auf macOS, Windows und Linux verfügbar ist. Spieler übernehmen die Führung eines Volkes, gründen Städte, treiben Forschung voran und treten in Konkurrenz zu anderen Nationen. Der Weg zum Sieg kann dabei über militärische Stärke führen, aber auch über wissenschaftlichen Fortschritt bis hin zur Raumfahrt.

Die Spielwelt fällt umfangreich aus. Es stehen mehr als 50 verschiedene Einheiten, über 550 Nationen sowie zahlreiche vorbereitete Karten zur Auswahl. Damit lässt sich jede Partie unterschiedlich gestalten. Ein integriertes Hilfesystem erklärt zentrale Spielmechaniken und unterstützt beim Einstieg. Zusätzlich steht eine deutschsprachige Dokumentation bereit, die Grundlagen und strategische Hinweise vermittelt.

Freeciv Go 2

Eine direkte deutsche Sprachfassung innerhalb der App wird weiterhin nicht angeboten. Unterstützt werden derzeit unter anderem Englisch, Französisch, Spanisch und Polnisch. Wer sich an einer deutschen Übersetzung beteiligen möchte, kann dies über die Projektplattformen tun.

Freeciv Go wird von einer internationalen Gemeinschaft aus Entwicklern gepflegt und bleibt vollständig kostenlos. Die App ist rund 33 Megabyte groß, verzichtet auf In-App-Käufe sowie Abonnements und steht sowohl für iOS als auch für macOS im App Store bereit.

09. Dez. 2025 um 07:29 Uhr von Nicolas


