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Viererpack mit USB-C-Akku

FineTrack Duo 2: UGREEN erneuert seine AirTag-Konkurrenz
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UGREEN erweitert seine FineTrack-Familie um den FineTrack Duo 2. Der neue Schlüsselanhänger lässt sich wahlweise mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk oder Googles Find My Device verwenden und richtet sich damit vor allem an Haushalte, in denen iPhones und Android-Geräte nebeneinander genutzt werden. Zum Verkaufsstart kostet das Viererpack dank des 15-Euro-Coupons 39,99 Euro.

Ugreen Tracker

Wichtig bleibt die Einschränkung, die wir bereits von anderen Dual-System-Trackern des Herstellers kennen: Der FineTrack Duo 2 unterstützt zwar beide Plattformen, kann aber immer nur mit einem der beiden Ortungsnetze verbunden sein. Ein paralleler Betrieb unter iOS und Android ist nicht vorgesehen.

USB-C statt Batteriewechsel

UGREEN verbaut einen Akku mit 90 mAh, der bei normaler Nutzung bis zu zwölf Monate durchhalten soll. Geladen wird direkt über USB-C. Der Vorgang dauert laut Hersteller rund eineinhalb bis zwei Stunden. Bei geringer Aktivität wechselt der Tracker automatisch in einen Stromsparmodus und weist über die jeweilige Systemanwendung (also die „Wo ist?“-App unter iOS) zudem auf einen niedrigen Ladestand hin.

Finetrack Usb

Damit setzt sich der Duo 2 bewusst von den zuletzt vorgestellten Langzeitmodellen ab. Beim FineTrack Mini 2 nennt UGREEN Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren, allerdings lässt sich dessen Batterie weder laden noch austauschen. Der Duo 2 verlangt regelmäßiger nach Strom, kann dafür aber immer weiter verwendet werden.

110 Dezibel und Schutz nach IP68

Für die Suche im Nahbereich besitzt der Tracker einen integrierten Lautsprecher mit bis zu 110 Dezibel. Innerhalb der Bluetooth-Reichweite lässt sich der Signalton über die jeweilige Ortungs-App auslösen. UGREEN nennt im Freien eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Der Ton läuft maximal 60 Sekunden und kann über die Taste am Tracker vorzeitig gestoppt werden.

Ugreen Finetrack Bento

UGREEN gibt an, dass der FineTrack Duo 2 vollständig gegen Staub geschützt ist und bis zu 60 Minuten in einem Meter Wassertiefe überstehen soll. Für Schlüssel, Rucksäcke oder Reisegepäck ist damit kein zusätzliches Schutzgehäuse nötig.

Die einzelnen Tracker des Viererpacks werden separat verwaltet und können mit weiteren Personen geteilt werden. Damit ergänzt der Hersteller sein inzwischen recht breites Sortiment aus Solar-, Karten- und Schlüsselanhänger-Modellen um eine wiederaufladbare Dual-System-Variante.

Produkthinweis
UGREEN FineTrack Duo 2 GPS Tracker für iOS & Android mit USB C Laden 39,99 EUR

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07. Sep. 2026 um 09:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • UWB gibt’s aber nach wie vor nur bei Apple, oder?

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  • Der USB-C Anschluss dürfte aber ohne Schutz in allen Hosentaschen und Rucksäcken ziemlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

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    • Was passiert den mit so einem USB C Anschluss wenn er ungeschützt ist? Ich habe bei keinem der Anschlüsse bei mir einen Schutz drauf, das funktioniert egal wo bisher ohne Probleme.

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  • Gibt es analog auch gute Karten die sowohl Apple als auch Google können? Idealerweise mit Qi Ladefunktion? Es gab mal welche von Seinxon aber ich sehe aktuell nur welche die entweder kein Android unterstützen oder kein Qi.

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