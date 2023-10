Google Maps: Geschwindigkeiten und Fahrspuranzeige für Deutschland

Der Suchmaschinenanbieter Google hat seinen Straßenkarten mehrere neue Funktionen spendiert, die weltweit nicht nur für Android, sondern auch für iOS-Nutzer ausgerollt werden sollen. Die erweiterte Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrspuren wird auch Deutschland erreichen.

„KI-gestützte Updates“

Die neuen Funktionen, die Googles Geo-Manager, Chris Phillips, heute angekündigt hat, erweitern die in den vergangenen Jahren vorgestellten Features, wie etwa das Kraftstoffsparen bei der Routenplanung oder den sogenannten Live View, mit dessen Hilfe sich Smartphone-Nutzer in unbekannten Umgebungen orientieren können.

Immersive View für Routen

Google spricht von „KI-gestützten Updates“, denen wir unter anderem den neuen Immersive View für Routen zu verdanken haben. Bei diesem handelt es sich um eine Live-Vorschau für Routen, die Fahrstrecken, Spaziergänge, Wege oder Radtouren schon im Vorfeld der Tour visualisiert.

In den kommenden Tagen soll Immersive View für Routen zwar noch nicht in Deutschland, dafür in einem ersten Schritt aber in vielen beliebten Ferienzielen erhältlich sein, zu denen die folgenden Metropolen gehören: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio und Venedig.

Detaillierte Navi-Karten

Klares Highlight sind allerdings die neuen, deutlich detaillierteren Navigationskarten, die iOS-Nutzer „in den kommenden Monaten“ erreichen werden und diesen dann Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland bereitstellen sollen.

Ebenfalls in Deutschland (sowie in den USA, in Kanada und in Frankreich) eingeführt werden sollen verbesserte Fahrspurdetails, die schnell über die verfügbaren Fahrspuren und die daraus zu wählenden informieren.

Google Lens-Funktion

Die Google Lens-Funktion will Google ab dieser Woche in über 50 neuen Städten ausrollen und dort die schnelle Orientierung über die Kamera des iPhones ermöglichen. Google Lens erkennt Bauwerke, Geschäfte und Orte auf der Suche der iPhone-Kamera und zeigt diese mit zusätzlichen Informationen direkt in der Maps-Anwendung an.