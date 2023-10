 IKEA Home Smart: Drei neue Sensoren im Anmarsch

Der schwedische Möbelhändler IKEA wird in den kommenden Monaten drei neue Smart-Home-Produkte in den Markt einführen, die das bestehende Portfolio um neue Sensoren erweitern.

Bereits im Sommer aufgetaucht

Regelmäßige ifun.de-Leser kennen bereits zwei der bevorstehenden Neuheiten. Die Tür/Fenster-Kontakte IKEA Parasoll und den neuen Bewegungsmelder IKEA Vallhorn konnten wir bereits im Sommer präsentieren. Der neue Wasserleck-Sensor IKEA Badring verwandelt die Neuerscheinungen nun in ein Trio.

Alle drei Modelle werden sich an den Dirigera Hubs des Möbelhändlers betreiben lassen, die eine Einbindung in Apples HomeKit-System besitzen und erst kürzlich so erweitert wurden, dass deren Fernsteuerung auch außerhalb des eigenen Heimnetzes möglich ist.

IKEA meldet Verfügbarkeit und Preise

Aus Dänemark erreichen uns aktuell erste Informationen zu den geplanten Verkaufspreisen der neuen Home Smart Produkte. In einer Pressemitteilung des Möbelhändlers, die dieser inzwischen wieder vom Netz genommen hat, heißt es in Sachen Verfügbarkeit und Preisgestaltung hier: