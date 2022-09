Google Maps zeigt spritsparende Routen fast flächendeckend in Europa

Über die Verfügbarkeit der „umweltfreundlichen Navigation“ bei Google Maps auf den ersten Geräten von deutschen Nutzern haben wir in der vergangenen Woche bereits informiert. Mittlerweile steht die Option für alle Nutzer von Google Maps hierzulande zur Verfügung. Damit verbunden empfehlen wir euch, die Einstellungen diesbezüglich in Google Maps zu überprüfen.

Nochmal zur Erinnerung: Google markiert bei der Routenberechnung für Kraftfahrzeuge fortan stets die umweltfreundlichste Strecke mit einem grünen Blatt und zeigt an, wieviel Kraftstoff sich potenziell einsparen lässt, wenn man die damit verbunden meist etwas längeren Fahrzeiten in Kauf nimmt.

Google Maps: Einsparungen bei Benzin oder Diesel

Die Berechnung erfolgt dabei unter Einbeziehung verschiedenster Faktoren, so spielt Google zufolge neben der Länge der Strecke beispielsweise auch die Art der Straße, die Straßenneigung oder das aktuelle Wetter entlang der Strecke eine Rolle. Zudem ist es besonders wichtig, dass ihr in den Einstellungen der App die korrekte Antriebsart hinterlegt. Unsere Screenshots oben und unten zeigen deutlich, wie unterschiedlich die Berechnungen abhängig davon ausfallen, ob man Benzin, Diesel, Hybrid oder Elektro als Antriebsart gewählt hat.

Google Maps: Einsparungen bei Hybrid- und Elektro-Antrieb

Die berechneten Einsparungen machen zudem deutlich, dass man wenn man diese Strecken nutzt nicht nur für eine Umweltentlastung sorgt, sondern gleichzeitig auch den eigenen Geldbeutel schont. Allerdings könnte das Ganze natürlich auch zur Folge haben, dass sich vergleichsweise ruhige Nebenstraßen künftig mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen konfrontiert sehen.

Umweltfreundliche Routenplanung flächendeckend in Europa

Google erinnert am heutigen Mittwoch mit einem Blog-Beitrag an die neue Funktion und weist damit verbunden darauf hin, dass die Verfügbarkeit der umweltfreundlichen Routenplanung auf mittlerweile knapp 40 Länder in Europa erweitert wurde. In den über Deutschland hinaus hinzugekommenen Ländern kann sich die Verteilung noch ein paar Tage hinziehen, doch sollte es bald schon möglich sein, weitgehend überall in Europa auch den Kraftstoffverbrauch als Kriterium bei der Routenplanung zu berücksichtigen.

Die spezifischen Einstellungen dazu findet ihr im persönlichen Bereich von Google Maps und dort unter dem Menüpunkt „Navigation“.