Google mit „Live View“-Suche – Neue Apple-Karten in der Schweiz

Google erweitert die „Live View“-Funktion seiner Karten-App um eine Augmented-Reality-Suche. Ihr könnt das iPhone einfach hochhalten und bekommt dann beispielsweise umliegende Geldautomaten, Geschäfte oder Restaurants angezeigt.

„Live View“ an sich wurde bereits vor drei Jahren von Google vorgestellt und unterstützt beispielsweise bei der Fußgängernavigation durch das Einblenden von Pfeilen und Richtungsanweisungen in das Live-Bild der iPhone-Kamera.

Mit der nun angekündigten Erweiterung soll es Google zufolge genügen, das iPhone aus der Tasche zu holen und die Umgebung zu „filmen“, um die Standorte von Geldautomaten, Geschäften, Café, Restaurants oder Haltestellen anzuzeigen.

Wie bei neuen Funktionen in diesem Segment gewohnt, erfolgt die Einführung schrittweise. Dies wohl nicht zuletzt auch deswegen, weil hier besonders auch die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. Google hat angekündigt, die „Live View“-Suche in den kommenden Monaten zunächst in den Städten London, Paris, Los Angeles, New York, San Francisco und Tokyo freizuschalten. Die Funktion soll sowohl in Google Maps für iOS als auch auf Android-Geräten zur Verfügung stehen.

Neue Apple-Karten in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz

Derweil scheint es, als würde Apple im Moment mit der Freischaltung der neuen Karten-Darstellung in der Schweiz, den Niederlanden und Belgien beginnen. Apple hat ja im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer angekündigt, dass noch in diesem Jahr weitere Länder von den neuen Funktionen seiner Karten-App profitieren sollen. Dazu zählt neben einer allgemein detaillierteren Darstellung auch die Ansicht von Sehenswürdigkeiten in 3D und Apples „Street View“-Alternative „Look Around“.

Apples Fotoansicht hat sich in den besagten Ländern zwar noch nicht gezeigt, erste Nutzer sehen allerdings bereits die erweiterte und mit zusätzlichen Details ausgearbeitete neue Darstellung in der allgemeinen und 3D-Kartenansicht.