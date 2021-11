Die Umsatzbeteiligung abgreifen: Apple schaltet Google-Anzeigen für fremde Apps

Entsprechend interessiert ist Apple daran, dass Anwender und Anwenderinnen, Abo-Applikationen im bestenFall direkt über den App Store und nicht über die Webseiten der Anbieter kennenlernen. Das Interesse ist so groß, dass Apple offenbar Geld in Google-Anzeigen investiert, die Anwender zum Download der entsprechenden Applikationen bewegen sollen ohne dass diese den Umweg über die Anbieter-Seite gehen.

Was aus Nutzer-Perspektive keinen großen Unterschied macht, ist für Apple erheblich: Nur bei über die jeweiligen Apps abgeschlossenen Abos kann Apple an den Umsätzen mitverdienen und erhält im ersten Jahr satte 30 Prozent der Abo-Gebühren.

Apple soll dazu übergegangen sein, Google-Anzeigen für im App Store erhältliche Applikationen zu schalten, um potenziell interessierte Anwender direkt in den App Store zu lotsen und an dort abgeschlossenen In-App-Abonnements mitzuverdienen.

