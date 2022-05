Für iPhone 12 und 13: Offizielle Reparatur-Handbücher zum Download verfügbar

Gerade mit Blick auf die in den Vereinigten Staaten immer populärer werdende „Recht auf Reparatur“-Bewegung, scheint Apple hier vorzubereiten, was im Englischen mit plausible deniability beschrieben wird. Sieht sich das Unternehmen das nächste Mal mit dem Vorwurf konfrontiert, aktiv gegen die Individualreparatur der eigenen Geräte vor zu gehen, kann Apple auf das angelaufene Reparaturprogramm verweisen und entsprechende Vorwürfe glaubhaft abstreiten: „Schaut her, wir bieten sogar eigene Reparaturlösungen für Endkunden an“.

Das groß von Apple angekündigte und in der vergangenen Woche nun endlich in den USA ausgerollte Reparaturangebot für iPhone-Nutzer bewerten viele Marktbeobachter als Finte. Apple, für diesen Eindruck sorgen die umständlichen Reparaturregelungen, die teuren Ersatzteilpreise, die zwingend benötigten Werkzeuge und die Beschränkung des Reparatur-Programms auf wenige Geräte-Modelle, scheint hier lediglich eine Kulisse aufzubauen, die regulierende Eingriffe von Gesetzgebern abwehren soll.

