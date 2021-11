Apple will Besitzer der Geräte dafür direkt mit Ersatzteilen und Reparatur-Anleitungen ausstatten, damit diese ihre iPhone-Modelle in Eigenregie auf Vordermann bringen können. Appel betont, dass man den Zugang zu Originalteilen und Original-Werkzeugen von Apple ermöglichen werde, die möglichen Reparaturen zunächst jedoch ausschließlich auf iPhone 12 und iPhone 13 beschränken wird. Erst in einem zweiten Schritt sollen auch Reparaturen am Mac-Rechnern möglich werden.

Neue "Self Service"-Option angekündigt iPhone-Reparaturen: Apple verkauft Teile und Anleitungen an Endkunden

