Für den dunklen Nachhauseweg: Defapp bietet „Verteidigungsmodus“

Apple bietet mit Funktionen wie der „Wegbegleitung“ bereits Werkzeuge an, mit denen Nutzer andere über ihren sicheren Heimweg informieren können. Auch zusätzliche Hardwarelösungen sind auf dem Markt. Geräte wie die Ooono Sirène oder der Taschenalarm von SwitchBot sollen in Notfällen Aufmerksamkeit erzeugen oder Hilfe anfordern.

Wer jedoch keine zusätzliche Hardware mit sich tragen möchte und sich auch nicht allein auf die integrierten Funktionen des iPhones verlassen will, findet mit Defapp eine alternative Lösung direkt auf dem iPhone.

Die Anwendung aus Berlin richtet sich an Menschen, die sich unterwegs oder in Alleinsituationen unsicher fühlen. Sie soll dabei helfen, in potenziell kritischen Momenten schnell zu reagieren und andere Personen einzubeziehen. Defapp versteht sich dabei nicht als Ersatz für den Notruf, sondern als ergänzendes Werkzeug, das zusätzliche Optionen bereitstellt.

Zwei Modi für Alarm und Benachrichtigung

Die betont unscheinbar gestaltete Anwendung arbeitet mit zwei zentralen Funktionsmodi. Im sogenannten „Verteidigungsmodus“ versucht die App, Aufmerksamkeit zu erzeugen und eine mögliche Bedrohung abzuschrecken. Das iPhone aktiviert dabei seinen LED-Blitz in einer Art Stroboskopmodus und spielt einen lauten Alarmton ab. Gleichzeitig lässt sich automatisch ein kurzes Video aufzeichnen, das einen Vorfall dokumentieren soll.

Daneben steht ein „Benachrichtigungsmodus“ zur Verfügung, der als stiller Alarm gedacht ist. Wird dieser ausgelöst, informiert die App zuvor festgelegte Notfallkontakte. Optional kann auch der aktuelle Standort übermittelt werden. Ziel ist es, Vertrauenspersonen schnell einzubeziehen, ohne dass die Umgebung zwangsläufig aufmerksam wird.

Die Auslösung der Funktionen erfolgt über einfache Gesten. Je nach Einstellung genügt ein längeres Berühren des Displays, ein Schütteln des iPhones oder ein doppeltes Tippen auf den Bildschirm. Dadurch soll sich die Anwendung auch unter Stress bedienen lassen.

Defapp ist seit 2020 für iOS verfügbar und wird fortlaufend weiterentwickelt. Die App ist kostenlos erhältlich. Wer die Push-Funktion nutzen möchte, zahlt 2,99 Euro im Jahr für die benötigte Serverinfrastruktur.