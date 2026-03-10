iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 535 Artikel

Einführungspreis bis 17. März

„Subnautica – Below Zero“: Survival-Abenteuer jetzt verfügbar
Die Mobilumsetzung des Subnautica Spin-Off Below Zero wurde bereits vergangenen Monat für iOS und Android angekündigt. Jetzt steht der Titel pünktlich im App Store zum Download bereit.

Wie der Vorgänger enthält auch die Mobilversion von Below Zero alle Inhalte der PC-Fassung und wird als Universal App für iPhone und iPad bereitgestellt. Der reguläre Preis beträgt 9,99 Euro, bis zum 17. März bleibt das Spiel jedoch noch auf den Vorbestellerpreis von 8,99 Euro reduziert.

Subnautica Below Zero Giant Fish

Eigene Storyline

Subnautica – Below Zero erzählt eine komplett eigene Geschichte und spielt zeitlich zwei Jahre nach dem ersten Teil. Diesmal reist ihr in der Rolle der neuen Protagonistin Robin Ayou auf den zu großen Teilen mit Wasser bedeckten Planeten 4546B und untersucht das Verschwinden eurer Schwester Sam, die tödlich verunglückt sein soll.

Dabei erkundet ihr sowohl die beeindruckende Unterwasserwelt des Planeten, wie auch die wenigen Inseln rund um eure Forschungseinrichtung. Ihr befindet euch diesmal jedoch in Polnähe und habt an Land mit winterlichen Temperaturen zu kämpfen. Und müsst darauf achten auf eurem Weg durch die Schneelandschaften und den Eisregen nicht zu erfrieren.

Sowohl unter Wasser wie auf Land gibt es auch in Below Zero vieles zu entdecken. Allen voran natürlich die mitunter riesigen Alienkreaturen, die in euch häufig nicht viel mehr als einen schmackhaften Snack sehen. Eure Hauptaufgabe bleibt jedoch herauszufinden, wonach Sam auf dem Planeten geforscht hat und was mit ihr geschehen ist.

Laden im App Store
Subnautica: Below Zero
Subnautica: Below Zero
Entwickler: Unknown Worlds
Preis: 8,99 €
Laden
Laden im App Store
Subnautica
Subnautica
Entwickler: Unknown Worlds
Preis: 8,99 €
Laden
  • Das Spiel hat wieder nur englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Für mich unverständlich.
    Es existieren doch die originalen Dateien von der PC oder Konsolenversion.
    Ist es wirklich so kompliziert lokalisierte Downloads in den jeweiligen Stores anzubieten?

  • Soweit ich mich erinnere sind die Audios auch auf der XBox auf Englisch.

