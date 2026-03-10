„Subnautica – Below Zero“: Survival-Abenteuer jetzt verfügbar

Die Mobilumsetzung des Subnautica Spin-Off Below Zero wurde bereits vergangenen Monat für iOS und Android angekündigt. Jetzt steht der Titel pünktlich im App Store zum Download bereit.

Wie der Vorgänger enthält auch die Mobilversion von Below Zero alle Inhalte der PC-Fassung und wird als Universal App für iPhone und iPad bereitgestellt. Der reguläre Preis beträgt 9,99 Euro, bis zum 17. März bleibt das Spiel jedoch noch auf den Vorbestellerpreis von 8,99 Euro reduziert.

Eigene Storyline

Subnautica – Below Zero erzählt eine komplett eigene Geschichte und spielt zeitlich zwei Jahre nach dem ersten Teil. Diesmal reist ihr in der Rolle der neuen Protagonistin Robin Ayou auf den zu großen Teilen mit Wasser bedeckten Planeten 4546B und untersucht das Verschwinden eurer Schwester Sam, die tödlich verunglückt sein soll.

Dabei erkundet ihr sowohl die beeindruckende Unterwasserwelt des Planeten, wie auch die wenigen Inseln rund um eure Forschungseinrichtung. Ihr befindet euch diesmal jedoch in Polnähe und habt an Land mit winterlichen Temperaturen zu kämpfen. Und müsst darauf achten auf eurem Weg durch die Schneelandschaften und den Eisregen nicht zu erfrieren.

Sowohl unter Wasser wie auf Land gibt es auch in Below Zero vieles zu entdecken. Allen voran natürlich die mitunter riesigen Alienkreaturen, die in euch häufig nicht viel mehr als einen schmackhaften Snack sehen. Eure Hauptaufgabe bleibt jedoch herauszufinden, wonach Sam auf dem Planeten geforscht hat und was mit ihr geschehen ist.