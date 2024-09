Ooono Sirène: Vorverkauf Mittwoch, Stückpreis 50 Euro

Dass der für seine Verkehrswarner bekannte Zubehör-Anbieter Ooono die Markteinführung des neuen Sicherheitsgeräts Ooono Sirène für diesen Herbst geplant hat, wisst ihr bereits. Jetzt liegen weitere Details zum Verkaufsstart in Deutschland vor.

„Ooono Sirène“ ist ein kompaktes, batteriebetriebenes Gerät, das noch in dieser Woche auf den deutschen Markt kommen soll. Der Taster wurde entwickelt, um Menschen in Notsituationen unkompliziert mit einem Netzwerk von Freiwilligen zu verbinden. Das Gerät ist sowohl mit iPhones als auch Android-Smartphones kompatibel und nutzt Bluetooth, um auf Knopfdruck eine Alarmmeldung an eine App-basierte Helfer-Community zu senden.

Vorverkauf ab Mittwoch

Mit dem Start der Vorbestellungen am 25. September wird nun auch der Preis für die Ooono Sirène kommuniziert. Für die Vorbestellungsphase hat der Hersteller besondere Einführungspreise festgelegt: Eine einzelne Sirène kostet 49,95 Euro, im Zweierpack reduziert sich der Stückpreis auf 44,95 Euro, wer gleich fünf Geräte bestellt, zahlt sogar nur 39,95 Euro pro Sirène – eine Ersparnis von 43 Prozent pro Gerät.

Nach der Vorbestellungsphase soll der reguläre Preis bei 69,95 Euro liegen. Bei der „Ooono Sirène“ fallen ansonsten keine monatlichen Kosten oder Abonnements an. Nach dem einmaligen Kauf lässt sich das Gerät ohne zusätzliche Gebühren nutzen.

Ooono setzt hier auf einen Netzwerkeffekt: Je mehr Menschen eine Sirène besitzen, desto größer das Netzwerk und die Sicherheit für alle. Der Anbieter positioniert seine Ooono Sirène als Antwort auf das Unsicherheitsgefühl vieler Menschen im Dunkeln, das laut Studien etwa jeden vierten Deutschen betrifft. Inwieweit das Gerät tatsächlich einen Beitrag zur Sicherheit leisten kann, wird sich jedoch erst im praktischen Einsatz zeigen. Auf dem iPhone konkurriert der Taster etwa mit der App der Notruf-App „SafeNow“.