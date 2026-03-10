iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 535 Artikel

Aufnahmegeräte für Gespräche und spontane Notizen

Plaud Note und NotePin: Plaud senkt Preise der KI-Notizgeräte
Der Anbieter Plaud bietet seine KI-gestützten Aufnahmegeräte derzeit im Rahmen einer zeitlich begrenzten Rabattaktion günstiger an. Der sogenannte Spring Sale läuft vom 10. bis zum 16. März und richtet sich laut Hersteller speziell an Käufer in Deutschland.

Plaud Ai Phone

Während der Aktion werden sowohl das kompakte Aufnahmegerät Plaud Note als auch der tragbare Plaud NotePin zu reduzierten Preisen angeboten. Plaud Note kostet 144 statt 170 Euro. Plaud NotePin gibt es für 130 statt 170 Euro.

Auf ifun.de haben wir die Geräte bereits in der Vergangenheit vorgestellt. Das Grundprinzip der Plaud-Produkte besteht darin, Gespräche mit kleinen Aufnahmegeräten festzuhalten und anschließend automatisch transkribieren sowie strukturieren zu lassen. Die Auswertung erfolgt über die zugehörige App, die mithilfe verschiedener KI-Modelle aus Audioaufnahmen Texte, Zusammenfassungen und andere strukturierte Notizen erzeugt.

Aufnahmegeräte für Gespräche und spontane Notizen

Plaud Note gehört zu den bekanntesten Geräten des Herstellers. Der Rekorder besitzt ein sehr flaches Gehäuse im Kreditkartenformat und lässt sich mit einer magnetischen Hülle an der Rückseite eines iPhones befestigen. Die integrierten Mikrofone zeichnen Gespräche auf, die anschließend automatisch auf das iPhone übertragen werden. Laut Hersteller ermöglicht der interne Speicher bis zu 64 Gigabyte an Audioaufnahmen, während eine Akkuladung für bis zu 30 Stunden Aufnahmebetrieb ausgelegt ist.

Produkthinweis
Plaud Note KI Digitales Diktiergerät mit Hülle - 64 GB Aufnahmegerät mit KI-Technologie zum Transkribieren und... 144,41 EUR 169,90 EUR

DE PC Note Overview

Die Plaud-App übernimmt anschließend die weitere Verarbeitung. Sie erstellt Transkripte in zahlreichen Sprachen, erkennt unterschiedliche Sprecher und kann Inhalte automatisch zusammenfassen. Zusätzlich lassen sich Aufnahmen in strukturierte Formate wie Aufgabenlisten oder Mindmaps überführen. Für diese Auswertungen stehen verschiedene Vorlagen bereit.

Produkthinweis
Plaud NotePin Sprachrekorder, KI-Sprachrekorder, App-Steuerung, KI-Notizgerät, KI-Transkription & Zusammenfassung... 127,90 EUR 169,90 EUR

DE PC NotePin Overview

Neben dem Kartenrekorder bietet Plaud auch den deutlich kleineren NotePin an. Dieses Modell ist für den mobilen Einsatz gedacht und kann etwa als Clip, Anstecker oder Kette getragen werden. Der Recorder wiegt nur wenige Gramm und ermöglicht laut Hersteller ebenfalls lange Aufnahmezeiten von bis zu 20 Stunden sowie mehrere Wochen Standby.

Neue Desktop-Anwendung ergänzt das System

Seit kurzem stellt Plaud auch eine Desktop-Anwendung für Nutzer der iPhone-Accessoires zur Verfüggung. Diese erweitert das bestehende System um eine Möglichkeit, auch Online-Gespräche direkt am Rechner aufzuzeichnen. Die Anwendung kann Videokonferenzen erfassen und anschließend in derselben Umgebung auswerten, die bereits für Aufnahmen mit den mobilen Geräten genutzt wird.

Damit sollen persönliche Gespräche, Telefonate und Online-Meetings in einer gemeinsamen Übersicht zusammengeführt werden. Die Transkription und Zusammenfassung erfolgt weiterhin über die Plaud-Software, die Inhalte nach Themen, Entscheidungen oder Aufgaben strukturiert darstellt.

Die Nutzung der Dienste ist grundsätzlich ohne Abonnement möglich. Ein kostenloser Einstiegstarif enthält monatlich ein Kontingent von 300-Transkriptionsminuten. Erweiterte Funktionspakete mit zusätzlichen Minuten und weiteren Analysefunktionen werden als kostenpflichtige Optionen angeboten.

Laden im App Store
Plaud: AI Note Taker
Plaud: AI Note Taker
Entwickler: PLAUD LLC
Preis: Kostenlos+
Laden

10. März 2026 um 16:14 Uhr von Nicolas


  • Mich schrecken die teuren KI Abo Preise ab. Ich hab schon 2 KI Abos… warum nicht einfach meine eigenen KIs da anbinden (Konnectoren) ?

  • Wenn es ein Deutsches/Europäisches Unternehmen wäre, wäre ich generell sehr interessiert…

  • Finde interessant wie Geräte, die mensch schon in der Hosentasche hat, versucht werden zu ersetzen.

    Mindestens fünf KIs können das.

  • Nutze das normale Plaud, ohne Abo. Absolut genial und 300mins reichen mir locker

  • macht whisper for free und am device (iphone) und nicht in irgendeiner komischen cloud

  • Ich habe mir letzte Woche ein Plaud Pro gegönnt. Ja, es ist teuer. Ja, das unlimited Abo kostet 220.- im Jahr, ABER : Das Teil ist so dermaßen genial und durchdacht. Es kann wirklich alles was ich mir wünschte. Verarbeitung, Design und Batterielaufzeit sind krass gut. Die verwendeten AIs werden automatisch genutzt je nach automatischer oder manueller Vorlage. Die Zusammenfassungen sind klar und logisch. Ich geb das Ding so schnell nicht mehr her. Hinten am iPhone sieht es zudem super schick aus. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür…ich bin wirklich überzeugt.

