SwitchBot Safety Alarm: Taschenalarm mit „Wo ist?“-Unterstützung

Der japanische Smart-Home-Ausrüster SwitchBot erweitert sein Produktangebot um einen Taschenalarm, der Schutz und smarte Funktionen kombiniert. Das kompakte Gerät ist als Schlüsselanhänger konzipiert und lässt sich leicht an Taschen, Rucksäcken oder Schlüsseln befestigen. Der Anhänger ist ab sofort über amazon.de verfügbar.

Taschenalarm mit „Wo ist?“-Unterstützung

Im Notfall kann der Alarm durch Ziehen eines kleinen Stifts ausgelöst werden. Dabei ertönt ein bis zu 130 Dezibel lautes Signal, das Menschen in der Umgebung aufmerksam machen soll.

Gleichzeitig beginnt ein integriertes LED-Stroboskoplicht zu blinken, das nach Angaben des Herstellers bis zu eine Stunde lang sichtbar bleibt. Für Situationen, in denen keine laute Aufmerksamkeit erwünscht ist, gibt es einen lautlosen SOS-Modus, der unauffällig Hilfe anfordert.

Der Alarm lässt sich direkt in Apples „Wo ist?“-Netzwerk einbinden. Damit kann das Gerät wie ein AirTag geortet werden, ohne dass eine zusätzliche App installiert werden muss. Wird der Taschenalarm verloren, kann er in den sogenannten „Verloren-Modus“ versetzt werden.

Finder sehen dann die vom Besitzer hinterlegten Kontaktdaten. Darüber hinaus bietet das Gerät eine kleine Taschenlampe, die bei Dunkelheit für Licht sorgt.

Zusätzliche smarte Funktionen

Über Bluetooth kann der Taschenalarm mehr als nur Lärm machen. Durch doppeltes Drücken wird ein virtueller Anruf auf dem verbundenen iPhone ausgelöst, um in unangenehmen Situationen unauffällig eine Ausrede zu schaffen.

In Verbindung mit einem SwitchBot Hub lässt sich außerdem eine Heimkehr-Erinnerung aktivieren. Sobald der Nutzer nach Hause kommt und das Gerät in Reichweite des Hubs ist, können zuvor definierte Benachrichtigungen ausgelöst werden.

Der Alarm kann zudem mit der SwitchBot-Produktwelt kombiniert werden. So lässt er sich beispielsweise mit dem SwitchBot Lock und Keypad koppeln, um als digitaler Schlüssel für die Haustür zu dienen.

Das Gerät ist nach IP65-Standard wasser- und staubgeschützt und kann damit auch bei Regen oder in feuchten Umgebungen verwendet werden. Die drahtlose Reichweite liegt laut Hersteller bei bis zu 80 Metern. Zwei austauschbare Knopfzellen (CR2032) sorgen je nach Nutzung für eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren. Kostenpunkt: 39,99 Euro.