Flitsmeister ONE: Dank CarPlay etwas komfortabler als ooono

Nach unserem Test des ooono-Verkehrsalarms haben wir auch der niederländischen Variante Flitsmeister einen Platz im Fahrzeugcockpit freigeräumt und den Verkehrsalarm eine Weile mitfahren lassen.

Auch der in Holland beliebte Community-Dienst, der sich grob mit der bekannten Google-Tochter Waze vergleichen lässt, bietet einen Bluetooth-Knopf zum Bestätigen der eingehenden Blitzer- und Gefahren-Meldungen an, der sich für 50 € bestellen lässt.

Zum Nachlesen: ooono-Verkehrsalarms im Test

Zwei Tasten für schnelle Rückmeldungen

Anders als der ooono verfügt dieser jedoch über zwei Knöpfe. Sobald eine Warnung ausgegeben wurde, dazu gehören neben Blitzer-Hinweisen auch Informationen über Verkehrsverzögerungen und Unfälle auf der Strecke, kann mit einem Druck auf den blauen Haken beziehungsweise das rote Kreuz eine von zwei Aktionen ausgelöst werden: Entweder lässt sich die Aktualität der Meldung bestätigen oder diese als nicht mehr zutreffend bewerten und damit langfristig wieder ausblenden.

Sowohl die beiden Tasten an dem kleinen Hardware-Kompagnon als auch die CarPlay-Integration des Dienstes die der Konkurrenz von ooono derzeit noch fehlt, machen aus Flitsmeister die etwas bequemere Variante, bei der weder das iPhone-Display im Blick behalten, noch lange überlegt werden muss, welche Tastendruck-Abfolge noch mal für welche Aktion zuständig war.

Taster ist optional, CarPlay praktisch

Im Gegensatz zum ooono Angebot wird der Bluetooth-Taster zur Nutzung der Flitsmeister-Applikation nicht vorausgesetzt, bietet aber mehr Komfort. So sorgt der im Auto an seiner Magnethaltung befestigte Taster zum einen dafür, dass die Anwendung Flitsmeister stets im Hintergrund startet, sobald das iPhone diesen in Bluetooth-Reichweite ausmacht. Zum anderen lassen sich die gebotenen Funktionen so auch komplett blind, also auch ohne Blick auf das CarPlay Display nutzen.

Doch gerade mit seiner CarPlay-Einbindung sticht Flitsmeister die Konkurrenz von ooono derzeit noch aus. Hier bietet Flitsmeister nicht nur eine eigene Routen-Navigation an, wer möchte kann auch Apple Karten oder Google Maps zur Navigation benutzen und sich über kleine Banner -Hinweise darüber informieren lassen, was Flitsmeister gerade zu melden hat.

Hier wechselt man dann mit einer Touchscreen-Berührung zu Flitsmeister, informiert sich über den Standort des angekündigten Stauendes und ist bestens informiert. Zudem lässt die CarPlay-Integration das schnelle Melden selbst beobachteter Verkehrshindernisse zu, die noch nicht im Datenbestand der Flitsmeister-App verzeichnet sind.



In Deutschland bietet Flitsmeister:

Warnungen über Staus

Warnungen über Vorfälle

Meldungen durch die Benutzer

Warnungen über Mobile Blitzer

Eine Navigation

Einen Routenplaner

Warnungen über Abschnittskontrollen

Warnungen über feste Blitzer

Baustellen-Warnungen

ooono kennt mehr Blitzer

Und dies sind im Vergleich zu ooono dann doch relativ viele. So fällt beim Einsatz beim synchronen Einsatz beider Verkehrsmelder auf, dass ooono zuverlässiger über Blitzer informiert, Flitsmeister die Straßenlandschaft deutlich grobmaschiger abdeckt, dafür aber von aktuellen Community-Medungen profitiert, die wiederum bei ooono fehlen.

Die Flitsmeister-App ist kostenlos und zeigt hin und wieder Werbebanner an, die sich über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 9 Euro für ein Jahr deaktivieren lassen. Zusätzlich verkaufen die Flitsmeister-Macher eine Fahrten-Aufzeichnung, die sich für 5 Euro im Monat einschalten lässt.

Achtung: Als Fahrer dürft ihr in Deutschland seit dem vergangenen Jahr keine Blitzerwarner mehr nutzen.