Auch für Bestandskunden: Commerzbank schafft Gratis-Konten ab

Die Commerzbank hat angekündigt sich komplett von den bislang angebotenen Gratis-Girokonten zu verabschieden und wird ab Sommer einen Monatspreis von 4,90 Euro erheben. Auf einer inzwischen geschalteten Infoseite zur Umstellung schreibt das Finanzhaus: „Sie müssen nichts weiter tun: Ihr Konto wird ab dem 1. Juli 2021 automatisch umgestellt“.

Von der Maßnahme sind alle Commerzbank-Kunden betroffen, die mindestens ein „0-Euro-Konto (Vorteil)“ beziehungsweise ein „PlusKonto“ oder ein „Vorteilskonto“ beziehungsweise „PlusKonto Vorteil“ besitzen.

Solltet ihr den Produktnamen eures aktuellen CommerzbankKontos nicht kennen, könnt ihr diesen im Online-Banking unter dem Stichwort „Finanzübersicht“ im persönlichen Bereich einsehen. Hier listet die Commerzbank alle aktiven Konten mit dem zugehörigen Produktnamen auf.

Reaktion auf „starke Veränderung des Marktes“

Zur Frage, warum sich die Commerzbank ausgerechnet jetzt für die verpflichtende Einführung einer monatlichen Kontoführungsgebühr entschieden hat, bietet das FAQ zwar einen Eintrag an, verzichtet jedoch auf eine konkrete Antwort. Nach Angaben der Bank habe man die eigenen Leistungen stets zu möglichst günstigen Konditionen anbieten wollen, allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen des Marktes inzwischen so stark verändert, dass man sich nicht mehr in der Lage sehe die bisherigen Angebote zu offerieren.

Dabei betont die Commerzbank: Weder würden sich IBAN noch eingeräumte Dispositionskredite ändern, noch würde man zur rein digitalen Kontoführung drängen oder, wie andere Konkurrenten, einen Mindestgeldeingang voraussetzen. Dieser wird jedoch fällig, wenn man die Kontoführungsgebühren weiterhin umfahren möchte.

Basic-Konto ab 700 Euro Geldeingang kostenfrei

Kunden die partout nicht zahlen wollen und über einen monatlichen Mindestgeldeingang von 700 Euro verfügen, können innerhalb der Commerzbank zum Girokonto „Basic“ mit bislang noch kostenloser Kontoführung wechseln – andernfalls müssen diese ihre Geschäftsbedingungen mit der Kündigung des eigenen Kontos beenden.