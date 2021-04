AirTags: Bei Apple bis Juni ausverkauft, bei Amazon gefragt

Wenige Tage nach dem Start der AirTag-Vorbestellungen haben frühe Besteller bereits erste Status-Änderungen von DHL mitgeteilt bekommen.



Unter anderem hat sich Raphael bei uns gemeldet und merkt an: „Ich habe die AirTags mit Liefertermin 30.04. bestellt. DHL hat mir heute mitgeteilt, dass das Paket bereits am 27.04. ankommen wird.“

Auch Zubehör-Bestellungen werden bereits von Apple bearbeitet. Hier sind viele der frühen Bestellungen im Apple Online Store nun in den Status „Versand wird vorbereitet“ umgesprungen.

Apple bis Juni ausverkauft

Apple selbst scheint von der Nachfrage nach den Sachen-Findern überrascht. Während sich einzelne AirTags noch mit einem Lieferziel zwischen 4. Mai und 6. Mai bestellen lassen, wird der 4er-Pack erst ab 4. Juni wieder als versandfähig markiert.

Bei Amazon in den Charts gelistet

Hier müssen Interessenten die am Freitag nicht schnell genug waren auf Amazon hoffen. Auch der Online-Händler bietet die AirTag-Bestellung als Apple-Partner inzwischen direkt an und dürfte zumindest in den ersten Tage eine gangbare Alternative zur Bestellung über Apple anbieten. Hier lassen sich mittlerweile auch offizielle Apple-Accessoires ordern, sowie zahlreiche Drittanbieter-Anhänger sichten, die vor allem durch ihre günstigen Preise auffallen.

Wichtige Apple Support-Artikel

Wie berichtet hatte Apple bereits das Mac-Handbuch um „Wo ist?“-Informationen erweitert und ist in mehrere Support-Artikeln auf die Sachen-Finder und deren Funktionen eingegangen.

Definitiv lesenswert sind der Hilfe-Artikel „Persönliche Objekte mit „Wo ist?“ im Auge behalten“, den Apple unter der Kennziffer #HT211331 hier veröffentlicht hat und der Support-Artikel „Wenn du ein AirTag oder ein verloren gegangenes Objekt mit einem daran befestigten AirTag findest“, der in Apples Support-Datenbank die Kennziffer #HT212227 trägt.