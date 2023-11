Fehlerbehebungen: Apple will iOS 17.1.1 zwischenschieben

Wie es scheint, sehen wir vor der Veröffentlichung von iOS 17.2 noch ein vorgezogenes und auf Fehlerkorrekturen fokussierendes Update für das iPhone-Betriebssystem. Apple testet dem Apple-Blog MacRumors zufolge aktuell ohne die Einbeziehung von Entwicklern oder freiwilligen Beta-Testern iOS 17.1.1.

Wie es scheint, will Apple mit einigen Fehlerkorrekturen nicht so lange warten, bis iOS 17.2 für die Öffentlichkeit bereit ist, was vermutlich frühestens Ende des Monats oder gar erst im Dezember der Fall sein wird. Allerdings ist bislang nicht bekannt, welche Probleme Apple mit iOS 17.1.1 tatsächlich angehen will – zu verbessern gibt es allerdings einiges.

Mehrere Probleme wollen gelöst werden

Diese Woche erst haben wir berichtet, dass Apple mittlerweile bestätigt hat, dass es im Zusammenhang mit der WLAN-Nutzung unter der aktuellen iOS-Version zu Problemen wie Verbindungsabbrüchen oder Leistungsproblemen kommt. Apple hat darüber hinaus auch zugesagt, dass es die bei einigen Fahrzeugmodellen von BMW und Toyota auftretenden Probleme mit den installierten Qi-Ladegeräten noch in diesem Jahr lösen will. Eine Inkompatibilität setzt hier das NFC-Modul des iPhone und damit verbunden Apple Pay außer Gefecht. Mit Apple Pay hat zumindest ein Teil der Nutzer seit den letzten iOS-Updates zudem ja grundsätzlich Probleme. Nicht ganz klar ist zudem, ob Apple die Problematik mit den nächtlichen Neustarts mittlerweile vollständig im Griff hat.

Dies alles sind in jedem Fall Punkte, bei denen Betroffene lieber früh als spät eine Lösung sehen würden. Ein zeitnahes und fehlerbehebendes Update in Form von iOS 17.1.1 wäre somit sicherlich nicht der schlechteste Dienst am Kunden. Über den etwaigen Veröffentlichungstermin kann man allerdings nur spekulieren, doch dürfte dieser zeitnah und vielleicht schon in der nächsten Woche liegen. Andernfalls könnte Apple die damit verbundenen Änderungen gleich auf iOS 17.2. legen.