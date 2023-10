Apple bestätigt NFC-Probleme beim drahtlosen Laden im BMW und Toyota

Zu Monatsbeginn haben wir darüber berichtet, dass die Verwendung von drahtlosen Ladegeräten die NFC-Funktion des iPhone beschädigen kann. Konkret hatten BMW-Besitzer darüber informiert, dass sie nach der Verwendung der „Wireless Charging Ablage“ genannten induktiven Ladefunktion ihrer Fahrzeuge beispielsweise Apple Pay nicht mehr benutzen konnten.

„Wireless Charging Ablage“ im BMW

Anwenderberichten zufolge funktioniert das kabellose Laden der Telefone zunächst ohne Auffälligkeiten, bis das iPhone dann plötzlich in den Wiederherstellungsmodus wechselt und der integrierte NFC-Chip im Anschluss funktionslos ist. Beim Versuch, Apple Pay oder dergleichen zu verwenden, wird dann nur ein Fehler ausgegeben. Betroffen sind ausschließlich die neuesten iPhone-Modelle iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, was zumindest ein Kompatibilitätsproblem, wenn nicht gar einen gravierenderen Fehler auf Apples Seite andeutet.

Korrektur per Update „noch in diesem Jahr“

Apple hat sich den uns zu diesem Thema vorliegenden Informationen zufolge bereits auf die ersten Fehlerberichte hin kulant gezeigt und die betroffenen iPhones ausgetauscht. Jetzt hat der Hersteller wohl auch einen Fehler in diesem Zusammenhang bestätigt und verspricht Abhilfe „noch in diesem Jahr“.

Dem Apple-Blog MacRumors zufolge wurden autorisierte Apple Service Provider jetzt entsprechend instruiert. Apple zufolge tritt das Problem im Zusammenhang mit einer geringen Anzahl von induktiven Ladegeräten auf, die in verschiedene aktuelle Fahrzeugmodelle von BMW sowie im Toyota Supra verbaut sind. Durch den Fehler würden die NFC-Funktionen der iPhones deaktiviert. Neben Apple Pay sind auch Funktionen wie CarKey (Autoschlüssel in der Wallet) betroffen.

Laut Apple sollte sich das Problem in der Regel durch einen Neustart des NFC-Systems beheben lassen. Das nötige Software-Werkzeug steht Apples Servicepartnern in Form des „Apple Service Toolkit 2“ zur Verfügung. Falls sich auf diesem Weg keine Besserung herbeiführen lässt, sollen die Techniker eine Hardware-Reparatur veranlassen.