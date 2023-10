Leserberichte: iPhone schaltet sich mitten in der Nacht aus

In der Nacht auf den heutigen Dienstag haben sich die iPhone-Modelle vieler ifun.de-Leser plötzlich ausgeschaltet und verharrten teils mehrere Stunden in einem inaktiven Zustand, bevor sich diese anschließend wieder von selbst aktivierten.

Die Batteriestatus-Statistiken mit einer Lücke

Viele Anwender mit identischen Beobachtungen

Dies berichten mehrere Anwender und verweisen auf ähnliche Beobachtungen in den Batteriestatus-Statistiken: Hier (Einstellungen > Batterie > Letzte 24 Stunden) zeichnen fast alle betroffenen Geräte ein ähnliches Bild. Nach dem Anschluss an das Ladekabel tauchten die Geräte im Laufe der Nacht in einen inaktiven Zustand ab, ehe die Batteriestatistik mit einigen Stunden Verzögerung dann weiter fortgesetzt wurde.

Anwender melden zudem, dass sie am Morgen zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert wurden und die Geräte nicht wie gewohnt ausschließlich mit der Gesichtserkennung Face ID entsperren konnten – dies spricht für einen Neustart und gegen eine Falschaufzeichnung der Akku-Statistiken.

Dabei schließen mehrere Hinweisgeber aus, dass ihre Geräte in der vergangenen Nacht eine Systemaktualisierung installiert haben könnten. Waren diese doch schon vor Beginn der Nacht auf dem aktuellen Stand.

Wecker meldeten sich zuverlässig

Damit bleibt unklar, welche Hintergründe genau die mehrstündige Auszeit hatte. Immerhin: Die Wecker haben bei allen uns vorliegenden Berichten zuverlässig angeschlagen.

Neben den uns vorliegenden Leserzuschriften werden ähnliche Beobachtungen auch in sozialen Netzwerken und im iOS-Subreddit des Community-Forums reddit.com geteilt. Hier wird auch dokumentiert, dass die unangekündigte iPhone-Auszeit in anderen Zeitzonen ebenfalls mitten in der Nacht stattgefunden hat.

Apple selbst hat sich zum Thema bislang noch nicht geäußert.