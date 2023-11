Apps für Astro-Nerds: NASA veröffentlicht „Spot the Station“

Mit Spot the Station hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA eine App für Astro-Nerds an den Start gebracht. Die Anwendung will per Push-Mitteilung darüber informieren, wenn sich die internationale Raumstation dem aktuellen Standort eines iPhone-Nutzers nähert und von dessen Position aus sichtbar ist.

Ergänzend dazu präsentiert sich die „Spot the Station“-App als kleine Informationssammlung rund um das Thema. Dazu zählen allgemeine Informationen zur Geschichte, dem Aufbau und der Verwendung der Raumstation bis hin zu Live-Daten wie deren aktuelle Position und Geschwindigkeit.

Die App liegt auch in deutscher Sprache vor und ist ganz ordentlich übersetzt, wird hier und da allerdings noch von ein paar lästigen Bugs geplagt, die die Entwickler hoffentlich zeitnah per Update beseitigen.

Sternen-Apps muss man ausprobiert haben

Wie eingangs erwähnt ist die neue NASA-App schon extrem nerdig. Mit Apps wie Star Walk oder Sky Guide ausgestattet, macht sich das iPhone aber auch zu einem erstklassigen Begleiter für all jene Nutzer, die einfach mal spontan in den Himmel blicken und erklärt haben wollen, was sie da gerade sehen.

Mithilfe von Augmented-Reality-Ansichten kann man Sternbilder und Himmelskörper, darunter ebenfalls die internationale Raumstation sowie zahllose auch mit bloßem Auge erkennbare Satelliten ohne jedes Vorwissen ausmachen und beobachten. Wer tiefer in die Materie eintauchen will, kann sich mithilfe der App über aktuelle Himmelsereignisse informieren und wenn gewünscht auch per Push-Mitteilung erinnern lassen.

„Sky Guide“ zählt übrigens zu jenen Anwendungen, die als erste auch eine Optimierung für die Datenbrille Apple Vision Pro versprochen haben.

Teleskop mit App-Anbindung als Premium-Option

In einer Liga für sich (vor allem auch preislich) spielen dann Teleskope mit App-Anbindung. Wir konnten hier kürzlich einen Blick auf das Modell eQuinox 2 von Unistellar werfen und waren den durch das Zusammenspiel zwischen iPhone und Teleskop entstehenden Möglichkeiten durchaus beeindruckt. Hier sind wir dann aber endgültig in einem Bereich angelangt, der sich an besonders interessierte und dementsprechend regelmäßig in diesem Bereich aktive Menschen richtet.