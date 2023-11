Apple Music: iOS 17.2 bringt gemeinsame Wiedergabelisten

Mit iOS 17.2 liefert Apple die bereits bei der ursprünglichen Ankündigung von iOS 17 vorgestellte Funktion zum gemeinsamen Erstellen und Verwalten von Wiedergabelisten. Wer die inzwischen auch über Apples öffentliches Beta-Programm erhältliche Vorabversion von iOS 17.2 nutzt, kann die Funktion bereits ausprobieren.

Die Neuerung versteckt sich in der Einzelansicht eigener Wiedergabelisten auf Apple Music. Beachtet hier auf das Symbol mit dem Männchen und dem Plus-Zeichen am oberen Bildschirmrand. Per Fingertipp darauf könnt ihr den Freigabebildschirm öffnen und einen Link für die Zusammenarbeit mit anderen Nutzern von Apple Music generieren.

Ganz wichtig: Mit dem Schalter „Personen genehmigen“ legt ihr fest, ob jeder, der den im Rahmen der Freigabe erstellten Link besitzt, teilnehmen kann, oder ob ihr die Personen einzeln für die Teilnahme freischalten wollt. Einer freigegebenen Wiedergabeliste beigetretene Personen können dann die enthaltenen Titel bearbeiten und neu anordnen. Zudem hat Apple die Möglichkeit integriert, in der Ansicht „Jetzt läuft“ mithilfe von Emojis auf die Songauswahl zu reagieren.

Der Eigentümer der freigegebenen Wiedergabeliste wird in Verbindung mit dieser stets angezeigt. Über das Freigabesymbol in der Einzelansicht der Playlist kann man jederzeit erneut auf den Einladungslink zugreifen oder auch einen QR-Code als Einladung generieren.

Freigabelinks laufen nach 7 Tagen ab

Aus Sicherheitsgründen werden einmal erstellte Freigabelinks nach sieben Tagen ungültig, als Eigentümer kann man aber jederzeit einen neuen und dann ebenfalls wieder sieben Tage gültigen Einladungslink erstellen.

Soll die Freigabe einer Wiedergabeliste beendet werden, so findet sich hier ebenfalls im oben erwähnten Verwaltungsbildschirm eine entsprechende Option. Dies hat zur Folge, dass keine der zuvor beigetretenen Personen mehr die Möglichkeit zur Bearbeitung hat.