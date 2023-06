Einlösen ab Juli: E-Rezept mit offiziellem Startschuss

Geplant ist, dass bis Ende Juli ein „Großteil der Apotheken in Deutschland“ über die entsprechende Hardware verfügen, die für den Umgang mit dem E-Rezept vorausgesetzt wird. Rund 80% sollen dem Vernehmen nach bis August fertig vorbereitet sein. Damit können alle Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen in vorbereiteten Apotheken fortan über drei unterschiedliche Wege an ihre Medikamente kommen:

Der Vorteil für Patienten: Fortan wird nur noch die Versichertenkarte benötigt, um ausgestellte Rezepte in der Apotheke einzulösen. Zudem wird so der Weg frei gemacht, neue Rezepte auch nach Telemedizin-Sitzungen oder bei telefonischen Nachverordnungen direkt einlösen zu können, ohne noch mal den Weg zur Praxis antreten zu müssen.

Wie die gematik GmbH mitteilt, die die Einführung der digitalen Patientenakte und des flankierenden E-Rezeptes koordiniert, wird das E-Rezept Anfang des kommenden Monats offiziell starten und wird sich dann in „ersten Apotheken in Deutschland“ einlösen lassen.

