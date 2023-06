E-Rezept: Offizielle Einführung zum 1. Juli

So seinen an das E-Rezept angebundene Praxen dazu verpflichtet sogenannte TI-Konnektoren alle fünf Jahre zu ersetzen. Die Kosten für die Neuanschaffungen, die lediglich dem Austausch abgelaufener Digital-Zertifikate dienen, sollen sich pro Praxis dabei auf rund 9000 Euro belaufen.

Aktuell geht der Bundesminister für Gesundheit davon aus, dass bis Ende Juli etwa acht von zehn Apotheken an das E-Rezept angeschlossen sein und damit in der Lage sein werden bereits ausgestellte Rezepte in digitaler Form abzurufen.

Lauterbach selbst bewertet das E-Rezept demnach als „endlich alltagstauglich“ und geht davon aus, dass das E-Rezept bereits zum 1. Juli in den regulären Betrieb starten wird. Ab kommenden Monat wird es Versicherten dann möglich sein, entsprechende Verordnungen in den Apotheken durch das schlichte Auslesen der persönlichen Krankenversicherten-Karte abrufen zu lassen.

