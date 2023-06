Zuverlässiges WLAN: eero-Stationen heute ab 45 Euro

Dort wo wie die eeros installiert haben, wurde die WLAN-Funktion der FRITZ!Box-Router komplett deaktiviert. Die eeros selbst kommen im so genannten Bridge-Modus zum Einsatz, indem diese keine intelligenten Zusatzfunktionen bieten. Die WLAN-Basisstationen kümmern sich ausschließlich um die bestmögliche WLAN-Abdeckung in den jeweiligen Wohnungen und machen dies tadellos.

Seit dem Marktstart in Deutschland setzen wir die WLAN-Mesh-Lösung der Amazon-Tochter eero ein und sind sowohl mit der der Geräte als auch mit ihrer Zuverlässigkeit rundum zufrieden. Mittlerweile haben wir nicht nur selbst die Geräte im Einsatz, sondern diese auch in der erweiterten Familie installiert und könnten nicht glücklicher über die ausfallsichere Nutzung sein. Immer wenn das Internet jetzt zickt, dann sind Modem oder Provider schuld – das WLAN ist einfach nur stabil.

