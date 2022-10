E-Rezept: Angebot des Chaos Computer Club würde 400 Mio. sparen

Hier will sich ein Kartell durch strategische Inkompetenz am deutschen Gesundheitssystem eine goldene Nase verdienen. Dabei werden immense Kosten für alle Versicherten, sinnloser Aufwand für einen Austausch bei allen Ärzten und tonnenweise Elektroschrott in Kauf genommen. Schlimmer noch: Eine Wiederholung des Debakels in fünf Jahren wird bereits vorbereitet.

Hier hat sich der Chaos Computer Club nun in Stellung gebracht und bietet den betroffenen Praxen eine Software-Lösung an , die die weitere Nutzung bereits vorhandener Konnektoren ermöglicht, ohne von den Geräte-Anbietern erneut zur Kasse gebeten zu werden. Eine Offerte die dem Gesundheitswesen nach Kalkulationen des Hacker-Clubs etwa 400 Millionen Euro einsparen dürfte.

Pro Praxis fallen für Kauf und Anschluss der TI-Konnektoren im Schnitt Kosten von circa 9.000 Euro an. Eine Einmalzahlung möchte man denken, dem ist jedoch nicht so. Im Inneren der TI-Konnektoren spielen digitale Crypto-Zertifikate eine wesentliche Rolle und kümmern sich um die verschlüsselte Kommunikation.

