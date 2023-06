Reddit macht dicht: Drittanbieter ziehen Konsequenzen

Zum Monatsende, also spätesten übermorgen, wird die Community-Webseite Reddit umsetzen, was vor etwas über einem Monat völlig überraschend angekündigt wurde. Reddit will die nutzergenerierten Daten auf der eigenen Plattform vergolden und wird die bislang kostenfreien Schnittstellen zum Zugriff auf eben jene so kostenintensiv gestalten, dass dies effektiv einer Abschaltung der Schnittstellen entspricht.

Zum Monatsende ist Schluss

Dies hat zur Folge, dass die große Auswahl an Drittanbieter-Applikationen die derzeit für den Zugriff auf die Foren-Webseite genutzt werden können, ab Juli wegbrechen wird. Nutzer des Internet-Portals, das zu den 20 meistbesuchten Internetseiten weltweit zählt, sind dann dazu gezwungen auf die offizielle Reddit-Applikation umzusteigen.

Was genau Reddit dazu veranlasst hat, sich plötzlich komplett von der großen Auswahl an Android- und iOS-Applikationen zu trennen, die die Nutzung des Portals deutlich angenehmer gestaltet haben als die offiziellen Reddit-Apps, ist nur in Teilen nachvollziehbar. Zum einen hat Reddit offenbar Sorge, KI-Unternehmen könnten die Datenbasis der Online-Foren für das Training ihrer Modelle nutzen, ohne dafür zu bezahlen.

Zum anderen will Reddit perspektivisch an die Börse und scheint dafür die Nutzung der eigenen App ankurbeln und den generierten Umsatz ohne Rücksicht auf Verluste vergrößern zu wollen.

Apollo und NetNewsWire aktualisiert

Von der Neuausrichtung betroffene Entwickler haben nun ihre Konsequenzen gezogen. Der RSS-Reader NetNewsWire hat in seiner jüngsten Version die Möglichkeit entfernt Reddit-Feeds zu abonnieren. Christian Selig, Entwickler der beliebten iPhone-Applikation Apollo, hat seine Reddit-App um die Option erweitert, die Rückerstattung eigentlich noch laufender Abos zur Unterstützung des Entwicklers abzulehnen. Nach eigenen Angaben könnten auf Selig Rückforderungen von rund $250.000 zukommen.