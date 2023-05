Eindringliche KI-Warnung: Massive Risiken für die Menschheit

Das Center for AI Safety, eine Non-Profit-Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, die von „künstlicher Intelligenz ausgehenden Risiken für die Gesellschaft zu verringern“ hat einen offenen Brief veröffentlicht, der von zahlreichen wichtigen Persönlichkeiten aus dem KI-Community gezeichnet wurde.

Offener Brief mit einem Satz

Unter den Signierenden befindet sich Sam Altman, CEO des für ChatGPT verantwortlichen KI-Unternehmens OpenAI, aber auch Googles Demis Hassabis, seines Zeichens Leiter des KI-Labors Google DeepMind. Zudem haben sich zahlreiche Branchengrößen (etwa Microsoft, Inflection AI, Stability AI, Skype und Notion), Akademiker, Professoren und Forscher der Forderung des offenen Briefes angeschlossen, die sich auf nur einen eindringlichen Satz beschränkt.

Im Wortlaut heißt es in dem Schreiben des Zentrums für KI-Sicherheit: „Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war.“

Auf deutsch übersetzt also etwa: „Die Minderung des Risikos durch KI auszusterben sollte neben anderen Risiken von gesellschaftlichem Ausmaß, wie etwa Pandemien und Atomkriegen, eine globale Priorität sein.“

Sorge vor zukünftigen Entwicklungen

Die Sorge: Auch wenn sich aktuelle KI-Experimente auf verblüffend menschenähnlich agierende Textgeneratoren wie ChatGPT, Bildgeneratoren wie Stable Diffusion oder komplett harmlose Sprachverständnis-Modelle wie Whisper beschränken, könnten zukünftige KI-Entwicklungen mit massiven Risiken für die Menschheit einhergehen.

Bereits im März hatten über 1000 Forschende und IT-Schwergewichte, darunter Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, einen offenen Brief gezeichnet, der Regierungen dazu aufforderte sich mit den Risiken von KI-Systemen mit menschenähnlicher Intelligenz zu beschäftigen.

Spannende und gute KI-Applikationen