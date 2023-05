Soundcore A20i: Neue Low-Budget-Ohrhörer mit Ladecase

Auch die Soundcore A20i werden mit einem Ladecase ausgeliefert, das die gesamte Spieldauer der kreisrunden Ohrhörer auf 28 Stunden strecken soll. Einmal voll geladen, sorgen die Ohrhörer allein für eine ununterbrochene Spielzeit von neun Stunden. Zur Erinnerung: Die Soundcore P20i kamen auf 10 Stunden Musikwiedergabe und auf eine Gesamtspieldauer von 30 Stunden, wenn die Akkureserve des Ladecases mit eingerechnet wird. Nach Angaben des Herstellers sollen 10 Minuten im Ladecase die Soundcore A20i mit so viel Energie versorgen, dass diese wieder für zwei Stunden am Stück Musik spielen können.

Insert

You are going to send email to