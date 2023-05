Apps auf Rezept: Marktführer meldet Insolvenz an

Was die Adipositas-App Zanadio angeht, rechnet man bei der aidhere GmbH übrigens vor, 30.000 Patienten dabei geholfen zu haben, ihr Gewicht gemeinsam um etwa 100 Tonnen zu reduzieren. Umgelegt also um gerade mal 3,3 Kilo pro Person.

Damit muss die aidhere GmbH nun bereits eingestrichene Zahlungen zurückerstatten. In der Folge hat das Unternehmen Risikokapitalgeber verloren und sucht jetzt neue Investoren. Bis diese jedoch gefunden sind, fährt der Kahn erst mal in Richtung Insolvenz.

Inzwischen bewerten viele Krankenkassen die im vierten Quartal 2020 in den Markt eingeführten DiGAs eher negativ. Bei den „Apps auf Rezept“ handelt es sich in ihrer Wirkung häufig um unzureichend geprüfte Angebote, die immer stärker steigende Kosten verursachen. Bereits im vierten Quartal 2021 stiegen die Kosten auf 324 Euro, die von den Kassen pro App-Verordnung bezahlt wurde.

