Offizielle ChatGPT-App jetzt auch in Deutschland erhältlich

Nur eine Woche nach ihrem Start in den USA ist mit OpenAI ChatGPT die offizielle App der ChatGPT-Entwickler jetzt auch in Deutschland erhältlich. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass sich der Chatbot über die App auch in deutscher Sprache verwenden lässt, jetzt könnt ihr euch auch den Umweg für die Installation über den amerikanischen Apple Store sparen.

Die Bereitstellung im deutschen App Store kommt in Verbindung mit der Veröffentlichung von Version 1.2023.22 der App. Damit verbunden lässt sich über die Einstellungen nun die bevorzugte Sprache für Spracheingaben festlegen. Obendrauf bringt das Update auch zusätzliche Optionen für den Schutz der Privatsphäre. So kann man im Einstellungsbereich „Data Controls“ nun den Chat-Verlauf löschen oder die Verlaufsfunktion komplett deaktivieren. Chats werden dann nicht auf andere mit dem gleichen Benutzerkonto angemeldete Geräte übertragen und nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Zudem werden die „Gespräche“ mit dem Chatbot dann auch nicht mehr für die Verbesserung der Technologie ausgewertet.

Die offizielle App von ChatGPT lässt sich in der Standardversion kostenlos verwenden und bietet optional die Möglichkeit zum Upgrade auf die Abo-Variante ChatGPT Plus. In Deutschland liegt der Monatspreis hierfür bei 22,99 Euro, damit verbunden kann man dann die erweiterten Leistungen des aktuellen Modells GPT-4 verwenden. Zudem werden Eingaben schneller bearbeitet und man hat als Plus-Abonnent Vorabzugriff auf neue Funktionen.

Petey-App weiter verbessert

Während die offizielle App von ChatGPT nur auf dem iPhone läuft, ist die App Petey eine Empfehlung für Nutzer, die ChatGPT auf der Apple Watch verwenden wollen. Auch hier gab es eben erst ein Update mit neuen Funktionen, so zeigt die App nun mehr Details in aktuellen oder im Verlauf gespeicherten Chats an und präsentiert sich gefühlt schneller, weil die Antworten Wort für Wort quasi als Livestream angezeigt werden.