SwiftKey 3: Microsofts Zusatztastatur formuliert jetzt für euch (um)

Und was kommt dabei heraus? Unser Eingangssatz lautete: „Ruf mal Mittwoch an, wie wir dass mit den Sport-Terminen machen? Das muss diesmal klappen.“

Hier unterteilt Microsoft die Kapazitäten der künstlichen Intelligenz in drei Bereiche: Suche, Ton und Chat . Die Tonfunktion finden wir dabei besonders interessant. Hier bietet durch die Zusatz-Tastatur die Möglichkeit zur Texteingabe an, die ihr mit schludrig geschriebenen Sätzen füttern könnt, um euch diese anschließend neu- bzw. umformulieren zu lassen. Dabei stellt SwiftKey vier Varianten zur Verfügung: Experte, Locker, Höflich und Social Media.

Nach dem durchschlagenden Erfolg, den der Software-Konzern Microsoft mit der Integration des KI-Textgenerators ChatGPT in seine BING-Suche hatte, bringt Microsoft die selben Kapazitäten nun auch in die offizielle SwiftKey-Applikation , die sich auf dem iPhone als Zusatz-Tastatur installieren lässt.

