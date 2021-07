Digitale Impf-Zertifikate: Apotheken stoppen Ausstellung

Nach einer entsprechenden Information durch das Handelsblatt hat der Deutsche Apothekerverband in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium die Ausstellung von Zertifikaten am gestrigen Mittwoch gestoppt, um zusätzlich zu der ohnehin mehrfach pro Woche laufenden Überprüfung der über Gastzugänge angemeldete Betriebsstätten eine weitere Prüfung vorzunehmen. Diese hat bis zum heutigen Donnerstagmittag keine Hinweise auf andere unberechtigte Zugänge ergeben, deren Erstellung in betrügerischer Absicht nur mit erheblichem Aufwand und krimineller Energie denkbar ist. Daher ist davon auszugehen, dass die über 25 Millionen Impfzertifikate, die bisher über Apotheken ausgestellt worden sind, alle von rechtmäßig registrierten Apotheken ausgestellt wurden.

Doch damit ist nun vorerst Schluss. Wie die ABDA am Donnerstag mitgeteilt hat werden aktuell keine Impfzertifikate mehr über die Server des Deutsche Apothekerverband ausgestellt. Ausschlaggebend dafür seien Lücken in der aufgebauten Server-Infrastruktur. Gastzugänge für Apotheken, die keine Mitglieder in einem der Landesapothekerverbände sind, könnten durch Dritte ausgenutzt und zur Erzeugung von digitalen Impf-Zertifikaten eingesetzt werden, ohne dass dafür eine entsprechende Impfung vorliegen müsse.

In den sozialen Netzwerken wurde zwar die Höhe der Vergütung kritisiert, die die Apotheken vom Bund für die Konvertierung der analogen Impfzertifikate in QR-Codes zur digitalen Sicherung bekamen, das eigentliche Umschreiben funktionierte, von einzelnen Ausnahmen abgesehen , jedoch tadellos.

