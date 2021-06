Digitaler Impfnachweis: Ab Montag in diesen Apotheken

Passend zur frisch aktualisieren Corona-Warn-App, die in der jüngsten Version alle Vorkehrungen getroffen hat, um zukünftig auch als digitale Ablage des eigenen Impfnachweises genutzt werden zu können, hat sich nun auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) zur geplanten Umsetzung der Konvertierung analoger Impfnachweise in ein digitales Format geäußert.

Geplant ist, dass viele deutsche Apotheken den digitalen Impfnachweis ab kommenden Montag für „vollständig gegen das Corona-Virus geimpfte Bürgerinnen und Bürger“ ausstellen werden können, der sich dann in die Corona-Warn-App überspielen lässt.

Welche Apotheken dazu ab dem 14. Juni aufgesucht werden können, lässt sich in dem Verbraucher-Portal mein-apothekenmanager.de recherchieren, auf dem nicht nur Schnelltest-Apotheken gelistet sind, sondern nach und nach auch all jene Anlaufstellen eingetragen werden, in denen sich die Papiernachweise digitalisieren lassen.

Apotheken können sich erst seit heute eintragen

Sollte zu eurer Postleitzahl noch kein beziehungsweise ein zu kleines Angebot an Apotheken angezeigt werden, dann lasst euch nicht entmutigen. Teilnehmende Apotheken können sich erst seit heute auf dem Portal anmelden, hier dürfte der Bestand der gelisteten Adressen in den kommenden Tagen also noch ordentlich anwachsen.

Für den Übertrag des gelben WHO-Impfpasses in sein digitales Pendant kommen bereits 17 Millionen Bundesbürger in Betracht. Dieser wird, sobald in den Apotheken vorgenommen, direkt mit den zentralen Servern des Bundesministerium für Gesundheit abgeglichen, die ihrerseits die fälschungssicheren Impfzertifikate erstellen sollen.

Aktuell gehen wir davon aus, dass in wenigen Tagen auch die CovPass-Applikation des Robert Koch Institutes verfügbar sein wird. Diese kann von vollständig geimpften Personen eingesetzt werden, die sich gegen die Nutzung der Corona-Warn-App entschieden haben.