Apple Arcade: Diese Neuerscheinungen sind ab heute verfügbar

Wenn der Katalog der auf Apple Arcade verfügbaren Spiele um neue Titel ergänzt wird, so geschieht dies häufig Freitags. Auch heute hat das kostenpflichtige Spiele-Abo Apples drei Neuerscheinungen zu vermelden, darunter der App Store-Klassiker „Jetpack Joyride“.

In Apple Arcade versammelt Apple Spiele, die in dem auf süchtigmachende Aufbauspiele und Groschengräber voller Mikrotransaktionen hin optimierten App Store wohl nicht mehr überleben könnten und verlangt von interessierten Spielern monatlich 5 Euro, um auf die werbefreie Spiele-Auswahl zugreifen zu können. Neu ab diesem Freitag:

Skate City, des Spiele-Entwicklers Snowman. In diesem aufregenden Skate-Spiel startet der Trip in Los Angeles und führt über atemberaubende Skateparks in Oslo und Barcelona, bei dem man seine Skills auf dem Skateboard unter Beweis stellen kann. Man kann sich im Shop neu einkleiden, seine Frisur ändern oder zahlreiche Skateboards kaufen und seine erlernten Tricks auf der ganzen Welt präsentieren.

Jetpack Joyride, des australischen Spiele-Entwicklers Halfbrick Studios. Apple Arcade-Gamer:innen können sich auf eines der bekanntesten Spiele aus dem App Store freuen, bei dem sie mit kugelbetriebenen Jetpacks Laser und Lenkraketen ausweichen müssen, um die zahlreichen Missionen gegen den Wissenschaftler erfolgreich auszuführen.

Neko Atsume: Kitty Collector, von Hit-Point Co. In diesem Katzenspiel kommen Katzenliebhaber:innen voll auf ihre Kosten, indem man die über 40 verschiedenen Katzenarten mit Futter anlockt und anschließend mit ihnen Spielen kann. Seltene Katzenarten müssen mit bestimmten Gegenständen und Futter aus der Nachbarschaft angelockt werden und können in einem Tagebuch protokolliert werden.