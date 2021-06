Digitaler Impfnachweis: Start mit Problemen. Auch Luca wird sichern.

Gerade was Arztpaxen angeht, muss sich hier jedoch noch geduldet werden. Wie der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung betont wird es in den kommenden Tagen keinen flächendeckender Start für das digitale Impfzertifikat in den Arztpraxen geben.

Während Impflinge, die ihre Vakzine in einem der bundesweit errichteten Impfzentren erhalten haben, ihre QR-Codes automatisch per Post erhalten sollen, sind anderswo geimpfte auf den Übertrag der gelben Impfpässe angewiesen.

Voraussichtlich ab morgen will auch die privatwirtschaftliche Luca-Applikation mitmischen. Deren Macher haben angekündigt ab der zweiten Juni-Hälfte ebenfalls eine Option zur Sicherung des digitalen Impfnachweises anbieten zu wollen, um diesen bei Veranstaltungen, in Kultur-Einrichtungen, vor geplanten Reiseantritten oder beim Besuch der langsam wieder auflebenden Gastronomie stets griffbereit zu haben.

Seit Anfang dieser Woche lassen sich die Nachweise über die vollständig absolvierte Schutzimpfung gegen eine Covid-19-Erkrankung auch auf dem Smartphone sichern. Neben der Impfnachweis-Integration in die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung bietet sich dabei vor allem die CovPass-Applikation des Robert-Koch-Institutes an.

