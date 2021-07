Ab morgen: Apotheken verteilen Impfzertifikate für Genesene

Sind alle Dokumente vorhanden, erhalten die Vorsprechenden in den Apotheken einen QR-Code der die Ablage des digitalen Impfzertifikates für Genesene in der offiziellen Corona-Warn-App und in der CovPass-App des Robert-Koch-Institutes ermöglicht. Beide Apps sind gleichrangig und können zum Mitführen des Impfzertifikates genutzt werden. Während die CovPass-App lediglich das Zertifikat sichert, bietet die Corona-Warn-App zusätzlich noch eine Kontakterfassung an.

Wie zuvor bereits bei der Übertragung vorhandener Analog-Impfzertifikate in ein digitales Format gilt auch in Sachen Impfzertifikate für Genesene: Die Übersicht der ausstellenden Apotheken lässt sich über das Patientenportal mein-apothekenmanager.de ausfindig machen.

