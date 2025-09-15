iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

Craig Federighi soll es jetzt richten

Die KI-Abteilung schrumpft weiter: Ehemaliger Siri-Chef verlässt Apple
Artikel auf Mastodon teilen.
41 Kommentare 41

Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg meldet wird Robby Walker, einer der erfahrensten Führungskräfte im Bereich Künstliche Intelligenz bei Apple, das Unternehmen verlassen. Bis Anfang dieses Jahres verantwortete er die Weiterentwicklung von Siri, bevor die Zuständigkeit für den Sprachassistenten in die Softwareabteilung wechselte.

Apple Siri Demo

Ein Trauerspiel: Siri kann es immer noch nicht mit ChatGPT aufnehmen

Anschließend leitete Walker ein Projekt, mit dem Apple eine eigene KI-gestützte Internetsuche aufbauen will. Wie berichtet will Apple mit diesem Dienst Alternativen zu Angeboten wie ChatGPT oder Perplexity bereitstellen.

Veränderungen in der Führungsriege

Der Abgang reiht sich in eine Serie von Personalwechseln innerhalb der KI-Sparte des Konzerns ein. In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere leitende Angestellte zu Meta gewechselt, darunter der frühere Leiter des Teams für Sprachmodelle, Ruoming Pang, sowie Frank Chu, der zuvor an Suchdiensten arbeitete. Auch Walker zählte zum engeren Kreis um John Giannandrea, der die weltweiten KI-Aktivitäten von Apple koordiniert.

Die Entscheidung, die Leitung von Siri auf Craig Federighi als Chef der Softwareentwicklung zu übertragen, folgte auf mehrfach verschobene Erweiterungen. Die Verzögerungen sorgten intern für Diskussionen, da sie Apples Sprachassistenz deutlich weniger konkurrenzfähig erscheinen ließen.

Ios26 Craig 2000

Software-Chef Craig Federighi überblickt inzwischen die Weiterentwicklung von Siri

Wie gut ist Apple aufgestellt?

Zuletzt war Walker für ein Team zuständig, das sich um die Bereitstellung und Strukturierung von Informationen innerhalb der Apple-Dienste kümmerte. Auch wenn sein Verantwortungsbereich zuletzt verkleinert wurde, spielte er weiter eine Rolle bei der inhaltlichen Ausrichtung der KI-Strategie. Sein angekündigter Ausstieg im kommenden Monat verstärkt nun die Unsicherheit über Apples Positionierung in diesem Bereich.
15. Sep. 2025 um 15:12 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    41 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Na so gut wie Siri funktioniert ist das ja kein wirklicher Verlust…

    Antworten Melden

  • Seltsam, zumal Apple gerade alles von hinten mit FastVLM aufrollt

    Antworten Melden
    • Marc-Oliver Schmidt

      Wo räumt es denn irgendetwas auf? Es ist wohl klein, schnell und effizient, aber ohne Cloudanbindung wird es wohl nur Alltagsgegenstände etc. erkennen. Für die tiefgehenden Informationen ist dann wohl doch wieder ein Server notwendig.

      Antworten Melden

  • Ja gut, wenn man sich die Eingabe oben anschaut, frage ich mich eher „Wann schlaue User“. Kein Wunder, dass Siri strohdoof ist. Sie bekommt ja scheinbar nur Müll zum Trainieren.

    Antworten Melden

    • Selbstverschuldet. Da Siri sehr unzuverlässig funktioniert, haben sich User einen speziellen Sprachstil angewöhnt. Zumindest kann ich da für mich sprechen. Aber meine Daten sollten auch nicht ins Training fließen, wenn man meine Auswahl zum Teilen von Analysedaten beachtet. ;-)

      Antworten Melden

  • Kann man ja fast froh sein, wenn ich mir Siri so anschaue.

    Antworten Melden

  • So wie man von den US-Stimmen hört (auch Gurman), stellt das eher den Anfang von etwas Neuem dar.
    Viele meinen auch, dass er „rausgeekelt“ wurde, um es jetzt richtig anzugehen.

    Sprich: das war eher geplant und wird wohl auch weitreichend als positiv angesehen!

    Antworten Melden

  • Und jetzt stellt Euch mal vor, wie sich ein AppleCar entwickelt hätte! Gott sei dank hat Apple nie ein Auto gebaut!

    Antworten Melden

  • Ich glaube, bei den ganzen Abgängen, ist ein Kauf eines AI Anbieters unumgänglich für Apple.
    Und das wird einiges kosten.

    Alternative damals wäre gewesen:
    Den Leuten mehr Gehalt zu bezahlen, damit sie bleiben.
    Apple war da wohl zu geizig, die Leute zu halten.

    Egal wie es läuft: Apple wird das Sparschwein öffnen müssen und es wird jetzt nicht billig.

    Antworten Melden

  • Absicht, das folgt einem langfristigen Plan. Meta soll geschwächt werden.

    Antworten Melden

  • Mich wundert es nicht, dass so viele gehen „müssen“. In diesen Ebenen wird man nicht rausgeschmissen, man geht „freiwillig „. So wie Siris Zustand jetzt seit Jahren ist, müssen da ganz schöne Luschen gearbeitet haben. Die Abgänge sind längst überfällig.

    Antworten Melden

  • Was hat dieser jetzt ehemalige Chef der Siri Abteilung denn seit 2011 so getrieben ? Der Outcome seiner Abteilung ist ja überschaubar gewesen. Kein Wunder also, das er gehen darf. Ganz ehrlich.

    Antworten Melden

  • So viel weiterentwickelt hat der gute Mann bei Siri ja nun auch wieder nicht. Für den User wird sich da nichts ändern. Siri bleibt doof.

    Antworten Melden

  • Mir kommt es so vor als ob Apple den Leuten nahegelegt haben das sie doch gehen. Immerhin sind die Abgänge auch dafür verantwortlich das es bisher nix gab.

    Antworten Melden

  • Dem würde ich nicht hinterherheulen. Der hat ja mal so gar nichts zu Stande gebracht.

    Antworten Melden

  • „Wann schlaue Siri?“ Ich sag mal so, wenn es in diesem „Tempo“ weitergeht, wird es in den nächsten Monaten (Jahren?) wohl eher nix.

    Antworten Melden

  • Apple könnte das Problem genau wie Google lösen: beschmeisst die Menschen mit Geld

    Aber Apple ist ja bekanntermaßen sehr knausrig was Gehälter angeht.
    Leisten könnten sie es sich trotzdem

    Antworten Melden

  • Und ich dachte, die Meldungen, dass jemand 10 Jahre nicht arbeitet und das keinem auffällt, gibt es nur bei uns. Anscheinend hat Apple das mittlerweile auch mitbekommen, dass sie ja jemanden bezahlen, der sich um Siri kümmern sollte – seinen Aufgaben aber wohl nie nachkam. Anders kann ich mir den Stillstand und Zustand nicht erklären.

    Antworten Melden

  • Apple und Siri passt einfach nicht,da wird immer wieder versprochen das es besser wird ,aber ohne die richtigen Leute wird das nichts .Irgendwann wird man wohl oder übel Perplexity kaufen .

    Antworten Melden

  • Wenn ich mir allgemein die Reaktionen/Antworten von Siri anhöre sollten noch viel mehr aus der Sparte „gegangen“werden. Abgrundtief schlecht!

    Antworten Melden

  • Wenn da so weitergeht, wird ChatGPT die Software für Siri schreiben müssen :)

    Antworten Melden

  • Komischerweise hört man immer nur von Abgängen und nie von (namenhaften) Zugängen. Die müssen doch bald mal auf dem Zahnfleisch gehen.

    Antworten Melden

  • Warten wir den Oktober ab. Aus meiner Sicht kommt da noch was. Das Thema KI wurde bei der letzten Präsentation mit keinem Wort erwähnt wurde. Ich denke, das hatte seinen Grund.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42114 Artikel in den vergangenen 6590 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven