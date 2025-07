Abwanderung bei Apple: Vierter KI-Forscher wechselt zu Meta

Apple hat innerhalb eines Monats vier Mitglieder seines Teams für künstliche Intelligenz an Meta verloren. Zuletzt kündigte der multimodale KI-Forscher Bowen Zhang seinen Wechsel zu Metas Superintelligence-Team an.

Meta AI: Zumindest in Sachen Vergütung derzeit offenbar attraktiver

Zuvor waren bereits Ruoming Pang, der Leiter der sogenannten Apple Foundation Models (AFM), sowie Pangs Stellvertreter Tom Gunter abgewandert. Die AFM-Gruppe ist verantwortlich für das technische Fundament von Apple Intelligence. Über den jüngsten Personalwechsel berichtet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg.

Kernteam hinter Apple Intelligence schrumpft

Die Abgänge bringen Unruhe in die Entwicklungsabteilung in Cupertino. Pang hatte maßgeblich die strategische Ausrichtung des Teams mitgestaltet. Inzwischen soll unter den verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unsicherheit über die künftige Rolle der AFM-Gruppe herrschen. Weitere Wechsel in naher Zukunft sind nicht ausgeschlossen.

Apple versucht zwar, durch Gehaltserhöhungen gegenzusteuern. Diese fallen jedoch deutlich geringer aus als die stark aufgestockten Vergütungen, mit denen Meta aktuell Fachkräfte in der Branche abwirbt. Gleichzeitig wächst intern wohl die Debatte über die zukünftige KI-Ausrichtung des Konzerns.

Integration externer KI-Modelle möglich

Bislang setzt Apple auf eigene KI-Modelle, die überwiegend direkt auf den Geräten laufen. Dies steht im Einklang mit dem Datenschutz-Selbstverständnis des Unternehmens, erschwert jedoch den Einsatz leistungsfähigerer Systeme.

Im Hintergrund soll Apple daher prüfen, ob künftige Versionen der Sprachassistenz Siri mit externen Modellen betrieben werden sollen. Dabei stehen unter anderem Lösungen von OpenAI (ChatGPT) und Anthropic (Claude) zur Diskussion. Parallel läuft weiterhin die Entwicklung eigener Modelle. Die Doppelstrategie sorgt jedoch für Verunsicherung innerhalb des AFM-Teams.

