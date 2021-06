Die Europäische Wallet-App kommt: Für Perso, Payment und Persönliches

Dass die europäische Wallet-App mit den nationalen Anstrengungen zusammenhängt, die wir seit einigen Monaten in Deutschland beobachten liegt auf der Hand. Die Bundesdruckerei machte in der jüngsten Version der Wallet-ID-App darauf aufmerksam, dass man die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises im Rahmen des Projektes „Europäisches Identitätsökosystem“ bereitstellt.

Demnach wäre die Wallet-App nicht nur ein Passwortspeicher, der den sicheren Login in Webangebote nationaler Behörden und Regierungen ermöglichen würde, die App werde auch in der Lage sein Payment-Informationen zu sichern, Rechnungen zu begleichen und eine europaweit gültige Identität zu verwalten.

Dies will Javier Espinoza, Brüssel-Korrespondent der Financial Times, aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen erfahren haben und nennt erste Details zur Wallet-App, die sich als freiwilliges Angebot an alle Bürger der Europäischen Union richten wird.

