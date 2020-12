Bundesdruckerei: Sichere Identitäten kommen auf Smartphones

Die Bundesdruckerei hat über den erfolgreichen Abschluss des sogenannten Projekt „OPTIMOS 2.0“ informiert und lässt durchblicken, dass man aktuelle Smartphone-Betriebssysteme als ausreichend sicher bewertet, um die Endgeräte auch im hoheitlichen Bereich zur Identitätsfeststellung einzusetzen.

Anders formuliert: Dem schon für den kommenden Sommer geplanten Personalausweis auf dem iPhone steht keine Hürde mehr im Weg.

Netzbetreiber, Verkehrsbetriebe und Handy-Hersteller

Gemeinsam mit mehreren Universitäten wie der FU Berlin und der TU Dresden, öffentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen wie Samsung und Sony, den Netzbetreibern Telekom, Telefónica und Vodafone, den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) habe man währende des Projekt OPTIMOS festgestellt: „mit Smartphones können ID-Systeme mit Sicherheitsniveau „substantiell“ erreicht werden“.

Im Rahmen des Förderprojektes des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sollte die Frage geklärt werden, ob sich auf aktuellen Geräten die technologischen Grundlage schaffen lassen, diese auch im hoheitlichen Bereich, für das Car-Sharing und als hochwertige E-Tickets zu nutzen. Langfristig will die „OPTIMOS Interest Group“ hier ein Siegel für sichere mobile Dienste entwickeln.

Die 7 Vertrauensdienste der eIDAS-Verordnung

Basis für eIDAS-Verordnung

So arbeiten die Beteiligten an der Schaffung der sogenannten OPTIMOS-Plattform, die ihrerseits die Anforderungen der eIDAS-Verordnung umsetzen soll und so die sichere Nutzung des Personalausweis auf iPhone und Android-Geräten ermöglichen soll.

Die aktuelle Meldung der Bundesdruckerei bescheinigt nun: Der Ausbau liegt im Plan, zukünftig werden sich die eID-Funktion des Personalausweises (und die Personaldokumente anderer europäischer Nachbarn) sicher auch vom Smartphone aus nutzen lassen. Wann genau das OPTIMOS-Konformitätssiegel starten soll, das entsprechend sichere Dienste kennzeichnen wird, ist derzeit noch unklar.