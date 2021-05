Bundesregierung: Pilotprogramm sichert digitale Identität als App

Nicht vergessen: Noch in diesem Sommer will die Bundesregierung den Personalausweis auf dem iPhone ablegen und so das Mitführen der bekannten Plastik-Karte langfristig überflüssig machen. Die Anstrengungen diesbezüglich firmieren unter dem Dachbegriff „Ökosystem digitale Identität“, zu dem auch schon eine Whitepaper-Veröffentlichung vorliegt, die als PDF-Dokument aus dem Netz geladen werden kann.

Hotel-Check-In als erster Test

Jetzt hat die Bundesregierung den nächsten Schritt genommen und den Start eines Pilotprogramms angekündigt, das sich in einem ersten Schritt an das Personal der Deutschen Bahn AG, der Lufthansa AG, der Robert Bosch GmbH, sowie der BWI GmbH richtet und diesen den Hotel-Check-in per App gestatten wird. Die Angestellten der am Pilotprogramm teilnehmenden Firmen benötigen dafür lediglich die neu entwickelte iPhone-Applikation ID-Wallet, die den volldigitalen Hotel-Check-In dann ihrerseits abwickelt.

Dieser wird zum Start des Pilotprogramm von den Häusern der Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality, Motel One GmbH und der Lindner Hotels AG akzeptiert und soll die bislang vorherrschende „Zettelwirtschaft“ beenden.

ID Wallet-App soll übernehmen

Auf der Suche nach der iPhone-Applikation des Pilotprogramms haben wir die „ID Wallet“-App der in Arnstorf ansässigen Digital Enabling GmbH aufgespürt, sind uns jedoch noch nicht hundertprozentig sicher, ob es sich bei der kürzlich neu veröffentlichten iPhone-App (die auf unseren Geräten direkt beim Start abstürzt) um die Partner-Anwendung der Bundesregierung handelt. Auf telefonische Nachfrage wollte das Unternehmen dies nämlich weder bestätigen, noch dementieren oder anderweitig kommentieren.

Frisch im App Store: Die ID-Wallet-App

Immerhin: Der übliche Check-In-Ablauf soll durch die App ordentlich vereinfacht werden und langfristig die Wege ebnen, um auch Behördengänge volldigital abwickeln zu können.

Die teilnehmenden Unternehmen stellen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen digitalen Nachweis über die Rechnungsadresse ihrer Firma zur Verfügung. Zugleich stellt die Bundesdruckerei Nachweise basierend auf dem Personalausweis aus („Basis-ID“). Mit diesen Identitätsangaben können die Pilotteilnehmerinnen und -teilnehmer für geschäftliche Aufenthalte in Hotels einchecken und dabei zum einen die Meldeanschrift übertragen sowie zum anderen die Firmenadresse ihres Unternehmens für die Hotelrechnung angeben.

Anwendungsfall „Hotel-Check-In

Aus dem Whitepaper Ökosystem digitaler Identitäten