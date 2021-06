Philips HUE-App: Version 4 mit neuem Zuhause-Bereich

Mit dieser Funktion wird jede Lampe oder Leuchte in einem Raum oder in einer Zone langsam die verschiedenen Farben der dynamischen Szene durchlaufen. Statt die einzelnen Lichter in nur einer Farbe zu belassen, führen dynamische Szenen ein neues Level einzigartiger Lichteffekte ein – und schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre.

Darüber hinaus wurde die App an zahlreichen anderen Ecken aufgebohrt und mit über 100 Ergänzungen und Fehlerbehebungen versehen. Entertainment-Bereiche werden fortan in einer isometrischen 2,5D-Ansicht verwaltet, der Ablauf von Steuerungen die zum Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang greifen sollen wurde verbessert, zudem wurde bereits die nächste Erweiterung angekündigt.

Die nunmehr vierte Generation der iPhone-App zur Fernsteuerung und Verwaltung der wegen ihrer HomeKit-Kompatibilität gerade auch in der Apple-Community beliebten Lampen, soll allen Nutzern der Produkte in einem gemächlichen Rollout angeboten werden, der heute startet und sich über den Juni hinweg erstrecken soll.

Signify, das für die beliebte Familie an Philips Hue-Produkten verantwortliche Unternehmen mit Sitz in Eindhoven, hat den Start einer runderneuerten iPhone-Applikation zur Steuerung der Licht- und Beleuchtungslösungen von Philips Hue angekündigt.

