Deutscher Wetterdienst: „Es gibt keinerlei Kooperation mit Apple“

Was haben wir gelernt? Eine Kooperation zwischen dem US-Konzern und den deutschen Wetterbeobachtern existiert nicht. Vielmehr greift Apple auf die offenen Schnittstellen des Deutschen Wetterdienstes zu und wertet die hier eingeholten Daten dann in Eigenregie aus.

Dabei gibt Apple doch an , unter anderem auf Daten des deutschen Wetterdienstes zurückzugreifen, die hiesige Referenz und den Anbietern der WarnWetter-Applikation also, die wir doch erst kürzlich ganz ausdrücklich gelobt und empfohlen haben .

Diese liegen teils nicht nur mehrere Grad neben den herrschenden Temperaturen, sondern zeige gerne auch Regen an, wo gerade die Sonne scheint, melden dunkle Wolken trotz kristallklarem Himmel und vertun sich in aktuellen sowie erwarteten Temperaturen.

Insert

You are going to send email to