Zu ungenau: Schlechte Noten für Apps zur Pilz-Erkennung

Während versierte Pilzsucher in die Applikationen durchaus brauchbare Nachschlagewerke finden und die Apps als ergänzenden Wissenspool nutzen können, werden Anfänger von den Anwendungen häufig nur mit so uneindeutigen Einschätzungen versorgt, dass diese meist gänzlich ignoriert werden (müssen).

Insert

You are going to send email to