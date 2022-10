Spotify HiFi als Platin-Option zum doppelten Preis?

Spotify könnte dem Trauerspiel um seine ausbleibende Lossless-Option demnächst ein Ende bereiten. Der Musikdienst hat offenbar ein neues „Platin-Abo“ als zusätzliche Premiumvariante in Vorbereitung, das mit zahlreichen Verbesserungen, aber auch einem deutlichen Preisaufschlag einhergeht.

19,99 statt 9,99 im Monat

Spotify fragt derzeit gezielt bei amerikanischen Kunden, die ihr Spotify-Abo aktuell gekündigt haben nach, ob sie mit der neuen Platin-Option bleiben würden. Damit verbunden präsentiert der Musikdienst zusätzlich zu den bekannten Abo-Stufen „Spotify Free“ und „Spotify Individual“ die neue Stufe „Spotify Platinum“, bei der zusätzlich zu der bei Spotify „HiFi“ genannten Lossless-Option ganz offensichtlich noch weitere Vorteile gegenüber dem regulären Spotify-Abo inbegriffen sind, darunter auch eine Einschränkung der mit dem Podcast-Angebot von Spotify verbundenen Werbung.

Mit Blick auf die Tatsache, dass Spotify für sein Platinum-Abo mit 19,99 Dollar (und wohl auch Euro) mal eben das Doppelte von dem will, das das Premium-Abonnement des Musikdienstes gerade regulär kostet, darf man gespannt sein, was die bislang nicht näher erklärten, in der Auflistung genannten Funktionen wie Studio Sound, Headphone Tuner, Audio Insights, Library Pro und Playlist Pro konkret zu bieten haben. Zumindest die beiden letztgenannten Funktionen lassen sich auch dahingehend lesen, dass das gewöhnliche Premium-Abo von Spotify in diesen Bereichen eingeschränkt ist, was bei bereits zahlenden Kunden ebensogut für schlechte Laune sorgen könnte.

Spotify muss sich der Tatsache stellen, dass Optionen wie die Verfügbarkeit von HiFi-Audio bei seinen Konkurrenten mittlerweile zum Standard zählen und zusätzliche Gebühren hierfür nicht mehr zeitgemäß sind.

Spotify HiFi bereits Anfang 2021 angekündigt

Unterm Strich sieht es immerhin so aus, als wolle Spotify die Einführung seiner HiFi-Option nicht noch um ein drittes Jahr verschieben. Der Musikdienst läuft hier ohnehin schon der Zeit hinterher. Erstmals wurde Spotify HiFi im Februar 2021 gemeinsam mit dem Versprechen angekündigt, die Option noch im gleichen Jahr zu starten. Anfang dieses Jahres war dann von Spotify zu hören, dass sich die Bereitstellung des Angebots noch auf unbestimmte Zeit hinziehen wird. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung darf man nun mit einer baldigen offiziellen Ankündigung rechnen.